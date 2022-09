Komunikanty wyprodukowali więźniowie  

Na zaplanowany w dniach 22-25 września XXVII Kongres Eucharystyczny we Włoszech, który będzie się odbywał w Materze, 35 tys. komunikantów przygotowali pensjonariusze dwóch zakładów karnych.

To więźniowie z Opery w Mediolanie i Castelfranco Emilia w Modenie. O ich wkładzie w kongres poinformowała Konferencja Episkopatu Włoch. „Inicjatywę promuje Generalny Inspektorat Kapelanów Więziennych we Włoszech jako wyraz łączności duchowej odosobnionych z Kościołami oraz mocne przesłanie, które – spoza krat – może dotrzeć do każdego” – pisze „Avvenire”, największy włoski dziennik katolicki.

„Chleb, który na ołtarzu stanie się Ciałem Chrystusa, chce być głosem nadziei skierowanym do wszystkich wspólnot kościelnych i do świata laickiego, aby nie zapominali, że także w więzieniach jest Kościół potrzebujący wysłuchania, akceptacji i odkupienia” – zaznaczył ks. Raffaele Grimaldi, inspektor generalny kapelanów więziennych.

Przedsięwzięcie udało się zrealizować dzięki wsparciu Fundacji „La Casa dello Spirito e delle Arti” (Dom Ducha i Sztuki) więzienia Opera oraz spółdzielni „Giorni Nuovi” (Nowe Dni) i „Missione Speranza” (Misja Nadzieja) więzienia Castelfranco Emilia, a zaangażowało się w nie wielu osadzonych. „Produkcja rzemieślnicza komunikantów była zasadniczym etapem ich drogi do pojednania i zadośćuczynienia za popełnione zło, a wspierali i zachęcali do niej więźniów kapelani i wolontariusze, chcący uczynić z więzień miejsca uzdrowienia, zamiast siedlisk gniewu” – tłumaczy „Avvenire”.