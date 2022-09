Jest wyrok ws. dominikanina Pawła M.  

Informację Terlikowskiego "Więź" potwierdziła u prowincjała polskich dominikanów o. Łukasza Wiśniewskiego. Dodała, że wyrok zapadł wczoraj w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, a decyzją sądu skazany nie może opuścić aresztu przed uprawomocnieniem orzeczenia. Proces toczył się z wyłączeniem jawności i - jak nieoficjalnie dowiedziała się "Więź" - podczas ogłoszenia wyroku nie odczytano jego uzasadnienia.

Według PAP, Paweł M. został skazany za gwałt na kobiecie i zmuszanie jej do innej czynności seksualnej w okresie od maja 2011 do sierpnia 2018 r. Wiadomo, że oskarżony był obecny podczas publikacji wyroku – został w tym celu na swoje życzenie doprowadzony z aresztu śledczego, gdzie przebywa od marca 2021 r. Pobyt w areszcie zostanie mu wliczony w poczet kary.

Nie jest wykluczone, że prokuratura zdecyduje się na apelację. Rzeczniczka prowadzącej tę sprawę Prokuratury Regionalnej w Katowicach prok. Agnieszka Wichary powiedziała w piątek PAP, że decyzja w tej sprawie zapadnie w późniejszym terminie, po zapoznaniu się z uzasadnieniem wyroku.

Osobno toczy się wszczęty w marcu 2021 r. proces kanoniczny ws. Pawła M.

Jak potwierdził raport komisji kierowanej przez Terlikowskiego, prowadzona przez Pawła M. we Wrocławiu w latach 1996-2000 Wspólnota św. Dominika była oparta na mechanizmie psychomanipulacji. Dochodziło w niej również do przemocy fizycznej oraz nadużyć seksualnych. Wspólnota ta miała wszystkie cechy umożliwiające określenie jej mianem sekty. Jedna z pokrzywdzonych - zakonnica, wobec której dominikanin wielokrotnie naruszył granicę intymności - 2 marca 2021 r. zgłosiła do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. W przypadku pozostałych pokrzywdzonych doszło do przedawnienia.

