Do nieuznawanie pseudoreferendów prowadzonych przez rosyjskie siły okupacyjne na czasowo okupowanych terytoriach Ukrainy wzywa wszystkie kraje świata Wszechukraińska Rada Kościołów i Organizacji Religijnych. Reprezentuje ona niemal wszystkie wspólnoty religijne Ukrainy.

W oświadczeniu opublikowanym w Kijowie 24 września czytamy:

Obecnie rosyjskie władze okupacyjne ogłosiły przeprowadzenie pseudoreferendów w sprawie przystąpienia do Federacji Rosyjskiej na tymczasowo okupowanych terytoriach obwodów donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego na Ukrainie.

W związku z tym Wszechukraińska Rada Kościołów i Organizacji Religijnych oświadcza, co następuje:

1. Suwerenność Ukrainy rozciąga się na całe jej terytorium. Terytorium Ukrainy w granicach istniejącej, uznanej międzynarodowo i konstytucyjnie granicy jest integralne i nienaruszalne.

2. Wojna na pełną skalę rozpoczęta przez Rosję przeciwko Ukrainie ma na celu zajęcie części terytorium Ukrainy i zniszczenie państwa ukraińskiego, wbrew prawu międzynarodowemu.

3. Przeprowadzanie pseudoreferendów na czasowo okupowanych terytoriach obwodów donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego pod lufami karabinów maszynowych, w warunkach okupacji wojskowej, gdy nie ma wolności osobistej i poszanowania godności życia ludzkiego a wezwanie do tego, jako coś wiarygodnego, jest kpiną z demokracji i dyskredytacją legalnych instytucji państwowych, które działają w oparciu o prawo międzynarodowe. Bo prawdziwy wyraz woli czy jakiekolwiek inne głosowanie jest w takiej sytuacji niemożliwe.

4. Takie arbitralne działania okupanta to bezprawna, brutalna próba zaanektowania części terytorium Ukrainy, podobnie jak miało to miejsce w 2014 roku w odniesieniu do Półwyspu Krymskiego, arbitralne naruszenie międzynarodowych norm prawnych, a także umownych zobowiązań Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

W związku z tym Wszechukraińska Rada Kościołów i Organizacji Religijnych wzywa:

- wszystkie kraje świata o nieuznawanie pseudoreferendów prowadzonych przez rosyjskie siły okupacyjne na czasowo okupowanych terytoriach Ukrainy;

- wszystkich obywateli Ukrainy mieszkających na czasowo okupowanych terytoriach Ukrainy do nieuczestniczenia w pseudoreferendach i uświadomienia sobie odpowiedzialności wobec Boga, własnego sumienia, poprzednich, obecnych i przyszłych pokoleń, a także wobec narodu ukraińskiego;

- władze Federacji Rosyjskiej do porzucenia zbrodniczego planu aneksji, który narusza nie tylko ludzkie prawa współistnienia narodów, ale także odpowiednie przepisy chrześcijańskiego, islamskiego i żydowskiego Pisma Świętego.

Boże Wielki, Jedyny, ocal dla nas Ukrainę!

