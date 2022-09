Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego wskazuje, że postawa Polaków stanowi inspirację dla całego świata.

Abp Szewczuk podkreśla, że świadectwo Polaków okazuje się tym większe, ponieważ wzajemna historia pełna jest uprzedzeń i bolesnych ran.

„Szczerze mówiąc, byłem ogromnie zaskoczony postawą Polaków, ale pozytywnie. Bo świadectwo Polaków to nie jedynie ludzka filantropia, ponieważ nasze narody miały niełatwą historię, zwłaszcza w XX wieku. To świadectwo, że lud polski jest ludem chrześcijańskim i wierzącym, bo wasze serca otworzyła na nas wiara w Boga – mówi papieskiej rozgłośni zwierzchnik ukraińskich grekokatolików. – Dziękujemy polskim katolikom za ich świadectwo wiary, bo owe otwarte domy stanowią świadectwo wiary. Przyjmując nas u siebie, jesteście świadkami Ewangelii, a tego nie da się tak łatwo udawać, to musi być głęboko genetycznie zakorzenione w polskiej chrześcijańskiej kulturze, że teraz się sprawdza. Jestem wdzięczny, jestem bardzo pozytywnie zbudowany, bo to wszystko dzieje się w imię Pańskie. Parafie, Caritas i inne struktury Kościoła w Polsce były i są inspiracją i oazą miłości chrześcijańskiej. Za to jesteśmy wam bardzo wdzięczni.”

Abp Szewczuk podziękował też personalnie sekcji polskiej Radia Watykańskiego, że od wybuchu wojny w 2014 roku cały czas informuje o losie Ukrainy. „To, że o nas pamiętacie, że o nas mówicie jest dla nas niezmiernie ważne” – podkreślił ukraiński hierarcha.