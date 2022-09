Polak nuncjuszem na Madagaskarze  

Ojciec Święty mianował ks. prałata Tomasza Grysę, radcę nuncjatury, nuncjuszem apostolskim na Madagaskarze i delegatem apostolskim na Komorach, z funkcjami delegata apostolskiego na Reunion, podnosząc go jednocześnie do godności arcybiskupa i przydzielając stolicę tytularną Rubikon – podało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej.

Arcybiskup-nominat Tomasz Grysa urodził się w Poznaniu (Polska) 16 października 1970 roku.

Święcenia kapłańskie przyjął 25 maja 1995 roku, z rąk arcybiskupa Jerzego Stroby i jest kapłanem archidiecezji poznańskiej.

W 1997 rozpoczął przygotowanie do służby dyplomatycznej na Papieskiej Akademii Kościelnej. Uzyskał doktorat z prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim.

Do służby dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej wstąpił 1 lipca 2001 r. i pracował kolejno w następujących przedstawicielstwach papieskich: w Rosji (2001-2003), w Indiach i Nepalu (2003-2008), w Belgii (2008 -2011) i Meksyku (2011-2013). W 2013 został radcą nuncjatury apostolskiej w Brazylii, w której pełnił służbę dyplomatyczną do 30 czerwca 2016. Od 1 lipca 2016 został powołany do pracy w nuncjaturze apostolskiej przy ONZ w Nowym Jorku. Od 1 lipca 2019 był pierwszym radcą nuncjatury apostolskiej w Jerozolimie.

Mówi po angielsku, francusku, włosku, portugalsku, rosyjsku i hiszpańsku.