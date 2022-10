Monika Białkowska laureatką Nagrody Dziennikarskiej "Ślad"  

⁦@mbialkowska⁩ - laureatka tegorocznej Nagrody Ślad odbierając statuetkę cytuje Orianę Fallaci i jej motto - „Bądź odważny”.

Gratulacje Moniko i wszyscy Nominowani: Sebastian Duda ⁦@wiez1958⁩ i Dariusz Karłowicz ⁦@teologiapol⁩ to doskonałe pióra! pic.twitter.com/kEu93b6BbC — Paulina Guzik (@Guzik_Paulina) 5 października 2022

Monika Białkowska otrzymała Nagrodę Dziennikarską "Ślad" im. bp. Jana Chrapka "za doskonały warsztat dziennikarski, kulturę słowa, spontaniczność oraz głos rozsądku w debacie publicznej cechujący się troską o przyszłość Kościoła w Polsce i na świecie".

Doceniono także stworzony w czasie pandemii i prowadzony po dziś dzień przez laureatkę program "Reportaż z wycinków świata", który dostępny jest w mediach społecznościowych. Kapituła zwróciła także uwagę na napisaną przez Białkowską książkę reporterską pt. "Nawet jeśli umrę w drodze. Twarzą w twarz z uchodźcami", w której przedstawiła poruszające historie uchodźców z różnych stron świata, spotkanych w czterech miejscach Europy.

Monika Białkowska odbierając statuetkę autorstwa prof. Gustawa Zemły powiedziała, że w pracy dziennikarskiej przyświecają jej słowa włoskiej dziennikarki Oriany Fallaci, zapisane na stworzonej przez nią tzw. karcie dziennikarzy - "Bądź odważny, zwłaszcza moralnie i fizycznie. Bądź gotowy zaryzykować swoje życie, swój spokój, swoją reputację i swoje pieniądze, żeby powiedzieć to, co czujesz i w co wierzysz". "To jest jakiś ideał dziennikarski, do którego dążę" - wyznała Monika Białkowska.

Mówiąc o kulisach powstania programu "Reportaż z wycinków świata" powiedziała, że ma on ponad 200 patronów, którzy co miesiąc robią drobny przelew, żeby on istniał. "Dla mnie to znak, że być może dziennikarstwo będzie się zmieniało w takim kierunku, że ludzie będą kupowali konkretną treść, konkretnego autora, a już nie medium" - powiedziała Białkowska.

Zaznaczyła, że "dziennikarze są dla ludzi, również dla Kościoła, a nie tylko dla siebie". "Ufam, że ta nagroda nie jest żadnym zwieńczeniem, ale jest i będzie dopiero początkiem" - wyznała laureatka.

Metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, który sprawuje patronat nad Nagrodą Dziennikarską "Ślad" im. bp. Jana Chrapka powiedział, że "stanowi jakiś punkt odniesienia". "Cieszę się, że ona jest i że się broni starając się być po stronie tych wszystkich, którzy reprezentują dobre dziennikarstwo, bez innych kwalifikacji i starają się wyciągać do nominacji z tego środowiska ludzi, którzy rzeczywiście na to zasługują przez 20 lat" - powiedział kard. Nycz.

W czasie gali uczczono minutą ciszy dwóch dziennikarzy, którzy zmarli w ostatnim roku: Stefana Wilkanowicza i Tomasza Wołka.

Kapitułę nagrody tworzy grono ludzi mediów współpracujących z bp. Chrapkiem oraz nagrodzeni w poprzednich latach. Zasiadał w niej m.in. zmarły metropolita lubelski abp Józef Życiński.

W tym roku dziennikarze, redakcje oraz członkowie kapituły zgłosili do nagrody 16 ludzi mediów, reprezentujących różne redakcje prasowe, radiowe, telewizyjne oraz portale internetowe. W gronie finalistów znalazł się m.in.: Sebastian Duda, doktor teologii, publicysta i autora książek, redaktor kwartalnika "Więź", współpracownik "Ale Historia!". Doceniono go za "nową jakość publicystyki religijnej, która rodzi się w dialogu z niewiarą; wnikliwe badanie współczesnej +pustki po Bogu+ i szukanie nadziei zmartwychwstania we współczesnej kulturze oraz za przenikliwą propozycję +nowego soboru trydenckiego+ jako najgłębszej odpowiedzi na kryzys Kościoła".

Drugim nominowanym do nagrody był Dariusz Karłowicz, współzałożyciel i redaktor naczelny rocznika filozoficznego "Teologia Polityczna", prezes Fundacji Świętego Mikołaja oraz współautor programu telewizyjnego "Trzeci Punkt Widzenia" w TVP Kultura. Doceniono go za "kulturę polemiki i wzór bycia chrześcijaninem w laicyzującym się świecie".

Nagroda Dziennikarska im. bp. Jana Chrapka +Ślad+ przyznawana jest od 2002 r. Laureatami jej dotychczasowych edycji byli kolejno: Paulina Guzik, Ewa K. Czaczkowska, Grzegorz Polak, Stefan Wilkanowicz, Tomasz Wołek ks. Jerzy Szymik, Marek Zając, Szymon Hołownia, ks. Marek Gancarczyk, ks. Kazimierz Sowa, Anna Gruszecka, Tomasz Królak, Jacek Moskwa, Krzysztof Ziemiec, ks. Jan Kaczkowski, Piotr Żyłka, Tomasz Rożek, Alina Petrowa-Wasilewicz, Brygida Grysiak, ks. Andrzej Draguła, Tomasz Krzyżak i Tomasz Terlikowski.

Laureatem nagrody specjalnej, przyznanej z okazji jej 15-lecia, był dziennikarz PAP Stanisław Karnacewicz.

Bp Jan Chrapek zginął 18 października 2001 r. w wypadku samochodowym. Był członkiem Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu oraz wykładowcą na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jako biskup radomski zainicjował wiele charytatywnych przedsięwzięć m.in.: jadłodajnię dla ubogich, bank żywności czy badania mammograficzne dla kobiet z najdalszych zakątków diecezji. W latach 1983–1986 był on redaktorem naczelnym miesięcznika "Powściągliwość i Praca", a w latach 1986–1992 był przełożonym generalnym zgromadzenia księży michalitów.