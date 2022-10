Dzwon Nadziei z krakowskich Łagiewnik trafił na Ukrainę

Dzwon Nadziei poświęcony w Łagiewnikach trafił do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Winnicy w Ukrainie. To dar łagiewnickiej świątyni dla udręczonego wojną miasta. Tamtejsi wierni podziękowali Polsce za pomoc, za "otwieranie swoich domów".

Na dzwonie umieszczono słowa z homilii św. Jana Pawła II wygłoszonej 17 sierpnia 2002 r.: "Gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba łaski miłosierdzia, która koi ludzkie umysły i serca i rodzi pokój".

Zgodnie z informacjami przekazanymi w czwartek PAP przez rzeczniczkę łagiewnickiego sanktuarium Małgorzatę Pabis, przekazanie dzwonu nastąpiło w niedzielę 2 października. W tym dniu w winnickiej parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego świętowano również 25. rocznicę konsekracji kościoła.

"Każdego dnia powtarzamy słowa św. Jana Pawła II i wołamy: +Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego Miłosierdzia, aby w Tobie Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei+. Łącząc się z udręczoną wojną Ukrainą pragniemy przekazać dla sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Winnicy Dzwon Nadziei - mały znak naszej wielkiej solidarności i modlitwy w Waszej intencji" - powiedział do licznie zebranych parafian i gości rektor sanktuarium Bożego Miłosierdzia ks. Zbigniew Bielas.

Dzwon poświęcił w sierpniu metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski podczas głównych obchodów 20. rocznicy zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu.

Ordynariusz diecezji kamieniecko-podolskiej bp Leon Dubrawski mówił w czasie kazania: "Błagajmy Boga o Jego Miłosierdzie, aby to Miłosierdzie rozprzestrzeniło się na naszą diecezję, na nasze rodziny, na całą Ukrainę i na Rosję, aby zrozumieli, że Bóg nie dał przykazania zabijania, ale Bóg dał przykazanie miłości".

Po mszy s. Irena Maszczycka ze zgromadzenia Sióstr od Aniołów podziękowała ks. Zbigniewowi Bielasowi za ofiarowany Dzwon Nadziei, a nade wszystko za obecność w Winnicy. Wyraziła wdzięczność całemu narodowi polskiemu za pomoc okazywaną Ukrainie.

"Kraj, który przytula, pomaga, otwiera swoje domy i zaprasza do swojego stołu, wzywa do siebie błogosławieństwo dla wielu pokoleń" - powiedziała o Polsce.

Kościół w Winnicy został konsekrowany 18 października 1997 r. przez bpa Jana Olszańskiego. Kilka miesięcy wcześniej - 7 czerwca 1997 r. - Jan Paweł II w czasie swojej pierwszej wizyty w Łagiewnikach poświęcił obraz Jezusa Miłosiernego dla powstającej tam parafii Miłosierdzia Bożego.

Obecny ordynariusz diecezji kamieniecko-podolskiej bp Leon Dubrawski specjalnym dekretem ogłosił rozbudowaną świątynię w 2004 r. sanktuarium Miłosierdzia Bożego.

Winnica to 400-tysięczne miasto w środkowej Ukrainie, 360 km na wschód od Lwowa. Od lutego sześć razy został

a ostrzelana przez wojska rosyjskie. Do najbardziej tragicznego w skutkach ataku rakietowego doszło 14 lipca, kiedy to zginęły co najmniej 23 osoby, w tym troje dzieci - wśród nich czteroletnia Liza, dziewczynka z zespołem Downa, a ok. 100 osób zostało rannych.