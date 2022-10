Cichanouska podała również adres, na który można wysyłać wiadomości do Bialackiego: SIZO-1, vulica Valadarskaha 2, 220030, Minsk, Belarus.

Please support Ales Bialiatski, Nobel Peace Prize laureate & Belarusian hero, by writing him a letter:



Also, please consider writing to other political prisoners in Belarus as well. Your message gives hope & comfort.