Indie: nacjonaliści blokują działalność Kościoła

Blokowali oni przejazd pojazdu, podając za powód przecieki, jakoby planowano dokonania przymusowej konwersji dzieci z rodzin plemiennych. Cała sytuacja trwała do przyjazdu policji. W tym kraju jednak również rząd prowadzi obecnie politykę uciskającą mniejszości religijne, a w wielu miejscach obowiązują surowe prawa zakazujące nawróceń.

Jak podaje agencja AsiaNews, młodzież ze szkoły św. Piusa z diecezji Khandwa wróciła do domu cała i zdrowa. Nie udało się jej jednak dotrzeć na wydarzenie, w trakcie którego przez trzy dni brała by udział w takich zajęciach, jak szkolenia zawodowe, nauka wartości czy programy kulturalne. Przedstawiciele miejscowego Kościoła wskazują, że każda wspólnota ma prawo do wychowania własnych dzieci i zapewnienia im warunków rozwojowych.

Indie nie tylko nie szukają ukrócenia działalności nacjonalistycznych aktywistów, ale dążą do odbierania posiadłości chrześcijańskim czy muzułmańskim związkom wyznaniowym. Rząd opiera swoją politykę na przedawnieniu umów o dzierżawę ziemi zawartych w czasach Imperium Brytyjskiego. Generalnie jednak do przejęcia władzy przez hinduistyczną partię premiera Narendry Modiego nie pojawiały się tego typu problemy. Obecnie jednak coraz częściej dochodzi do przypadków zamykania, odbierania czy burzenia szkół, sierocińców lub innych placówek należących do Kościołów lub wspólnot muzułmańskich.