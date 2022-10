„Nie pozwólcie, by rozpraszały was banały życia, których mamy wiele. Koncentrujcie się na tym, co podstawowe, co wypływa z przyjaźni z Jezusem Chrystusem” – powiedział Franciszek do odwiedzających go młodych Belgów. Nazwawszy ich „ambasadorami ich kraju” w przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży w Portugalii w przyszłym roku, Papież zaprosił do refleksji nad pytaniem: „co osobiście wnoszę, aby przybliżyć nas jako Kościół do celu bycia żywą, radosną, autentyczną wspólnotą?”.