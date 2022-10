Kraków: Rekordowa liczba kandydatów na ceremoniarzy parafialnych  

Ceremoniarz to nie szafarz. Ceremoniarzem może zostać lektor, szafarzem każdy człowiek mający taką intencję i upoważniony przez Kościół. Ceremoniarz jest prawą ręką księdza podczas sprawowania liturgii, szafarz pomaga w rozdawaniu komunii. "Ceremoniarz to taki wyższy stopień lektorstwa. W naszej diecezji od kilkunastu lat działają ceremoniarze" - powiedział PAP rzecznik prasowy krakowskiej kurii ks. Łukasz Michalczewski.

Jak dodał, w parafiach jest coraz mniej księży i dlatego jest zapotrzebowanie na ceremoniarzy. Wcześniej liturgię sprawowali proboszcz i wikariusz, teraz - jeżeli brakuje któregoś z nich - to kapłan potrzebuje pomocy ceremoniarza.

Ceremoniarze zanim rozpoczną formalnie swoją funkcję otrzymują kapłańskie błogosławieństwo. Na szyi noszą specjalnym krzyż ceremonialski. W diecezji krakowskiej ceremoniarzami są tylko mężczyźni, ponieważ tylko oni zostają lektorami.

"119 kandydatów to imponująca liczba, ale nie dziwi tak duże zainteresowanie. Bierze się ono z faktu, że ks. Ryszard Kilanowicz wraz z kadrą odpowiedzialnych ceremoniarzy przez ostatnie lata zadbał o bardzo wysoki poziom zajęć i warsztatów" - podkreślił wkład swojego poprzednika i inicjatora Szkoły ks. Artur Czepiel, diecezjalny duszpasterz Służby Liturgicznej oraz Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej.

Według niego najlepszą zachętą do udziału w Szkole Ceremoniarzy Parafialnych jest przykład tych, którzy tę szkołę ukończyli. "To właśnie ich doświadczenie oraz przykład pociągają innych do zapisania się i udziału w wykładach.

Pierwsze spotkania tegorocznej edycji już się odbyły. "Zajęcia są bardzo ciekawe. Naprawdę bardzo. Fajni ludzie je prowadzą i jest super atmosfera" - powiedział Patryk, jeden z kursantów.

Do tegorocznej edycji zapisał się też m.in. Michał, który czas przygotowania do pełnienia funkcji ceremoniarza traktuje jako szansę na rozwinięcie pasji, jaką jest liturgia. "Jest to wysiłek, bo trzeba poświęcić czas, ale to duże przeżycie dla lektora, zupełny inny level. Ceremoniarz dba o piękno liturgii i w ten sposób przybliża siebie, ale też innych do Boga" - ocenił dodając, że na udziale w kursie nic się nie traci, a można zyskać.

Na Szkołę Ceremoniarza składa się 10 zjazdów, 6-dniowe warsztaty liturgiczne oraz dzień skupienia i błogosławieństwo. Podczas zajęć lektorzy nabywają wiedzę oraz mają okazję wykorzystać ją w praktyce. Poznają i szczegółowo omawiają obrzędowość oraz porządek Eucharystii, rok liturgiczny oraz sakramenty. Osobne wykłady poświęcone są liturgii Triduum Paschalnego, które jest zwieńczeniem życia Kościoła. Mają także zajęcia z duchowości, które ukierunkowują ich na osobiste przeżywanie mszy św. i na ich relację z Bogiem. Zaznajamiają się z zakrystią oraz z muzyką liturgiczną. Na warsztatach wyjazdowych zdobytą wiedzę realizują praktycznie. Kurs kończy się egzaminami.