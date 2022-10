Papież Franciszek wyznał w środę, że nosi w sobie ból mieszkańców Ukrainy, "nękanych bombardowaniami" i modlił się o zakończenie przemocy oraz o odbudowę pokojowej koegzystencji. W ten sposób nawiązał do rosyjskich ataków rakietowych na ukraińskie miasta.

Podczas audiencji generalnej w Watykanie papież powiedział: "W tych dniach moje serce jest zawsze zwrócone ku narodowi ukraińskiemu, zwłaszcza mieszkańcom miejsc, nękanych bombardowaniami. Noszę w sobie ich ból i za wstawiennictwem Świętej Matki Bożej przedstawiam go w modlitwie do Pana Boga".

"On zawsze słucha wołania ubogich, którzy go błagają. Niech jego duch przemieni serca tych, w których rękach znajdują się losy wojny, aby zakończyła się przemoc i można było odbudować pokojową koegzystencję w sprawiedliwości"- dodał papież.

2022-10-12

11:12

12.10.2022, 11:07 Watykan (PAP)

Papież: nasza epoka sprzyja maksymalnej wolności wyboru, ale tłumi pragnienia

"Epoka, w której żyjemy, wydaje się sprzyjać maksymalnej wolności wyboru, ale jednocześnie tłumi pragnienia" - powiedział w środę papież Franciszek w katechezie podczas audiencji generalnej w Watykanie. Mówił, że wiele osób cierpi, ponieważ nie wiedzą, czego naprawdę chcą w życiu, a czas upływa im na spełnianiu zachcianek.

Katechezę papież poświęcił słowu "pragnienie", wyjaśniając, że po włosku pochodzi ono od łacińskiego terminu "desidus", co dosłownie znaczy „brak gwiazdy”; "a więc punktu odniesienia, czegoś, co wskaże kierunek życiu" - dodał.

"Pragnienie jest kompasem, który pozwala zrozumieć, gdzie się znajduję i dokąd idę, a raczej, czy stoję, czy idę. Osoba, która nie ma pragnienia, stoi w miejscu, jest chora, prawie martwa" - podkreślił Franciszek.

Wyjaśnił następnie, że prawdziwe pragnienie nie jest chwilowe. "Jest w stanie dotknąć głęboko strun naszego istnienia, dlatego nie gaśnie w obliczu trudności czy przeszkód". "Przeciwnie, one czynią go jeszcze bardziej żywym w nas" - dodał.

Prawdziwemu pragnieniu papież przeciwstawił wolę i chwilowe emocje. "Pragnienie trwa, także długo", czyni osobę silną i odważną - mówił.

Zwrócił uwagę na to, że to właśnie pragnienie ukazuje różnicę między "zrealizowanym, konsekwentnym i trwałym projektem a tysiącem zachcianek i dobrych chęci, którymi, jak się mówi, piekło jest wybrukowane". "Ktoś mówi: +chciałbym, chciałbym+, ale nic nie robi" - dodał.

Zdaniem papieża "epoka, w której żyjemy, wydaje się sprzyjać maksymalnej wolności wyboru, ale jednocześnie tłumi pragnienia albo więcej - redukuje je do woli momentu".

"Musimy być ostrożni, by nie tłumić pragnień. Jesteśmy bombardowani tysiącem propozycji, projektów i możliwości, a to może doprowadzić do rozproszenia uwagi i uniemożliwić nam spokojną ocenę tego, czego naprawdę chcemy" - ostrzegł.

"Tyle razy - mówił Franciszek - widzimy młodych ludzi z telefonem w ręku". "Ale czy ty zatrzymujesz się, żeby pomyśleć? Masz relacje z innymi? Żyjesz chwilą, zaspokajasz się nią i nie rozwija się w tobie pragnienie?" - pytał.

"Wiele osób cierpi, ponieważ nie wiedzą, czego chcą w życiu, i prawdopodobnie nie rozpoznały nigdy swojego głębokiego pragnienia. Wówczas pojawia się ryzyko egzystencji wśród prób i różnych środków zaradczych, bez dochodzenia do niczego, marnowania cennych szans" - ocenił papież.

