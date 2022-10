Abp Szewczuk: w tej wojnie kochamy ojczyznę ofiarną miłością  

Zwierzchnik ukraińskich grekokatolików wezwał do modlitwy za wszystkich swoich współobywateli. Hierarcha zauważył, że trzeba się starać już teraz o podtrzymywanie wartości w społeczeństwie, aby móc później odbudować ojczyznę po destrukcyjnym konflikcie. Zwrócił tutaj uwagę na ważną rolę sakramentu małżeństwa, który niestety przestaje być wybierany jako forma życia przez wielu młodych.

Abp Szewczuk: kochajmy siebie nawzajem ofiarną miłością

„W tych dniach rozważamy razem z wami, jaka będzie Ukraina po naszym zwycięstwie. Bo właśnie dzisiaj wykuwa się oblicze nowej Ukrainy. I mówiliśmy już, że nie można mówić o świetlanej przyszłości nowej, młodej Ukrainy bez wartości rodzinnych, bo właśnie rodzina stanowi centrum, podstawę, fundament wszelkiego społeczeństwa, więc od tego, jak się ma ukraińska rodzina, na ile ona jest zdrową i silną, zależy przyszłość naszego narodu (…). Pomódlmy się za ukraińską rodzinę, za nasze dziewczyny i chłopaków, aby nie obwiali się różnych wyzwań życia małżeńskiego, jego trudów, ponieważ sakrament małżeństwa to zapewnienie Bożej pomocy, aby móc podołać wszystkim przeciwnościom, wszystkim wymaganiom, razem we dwójkę przy pomocy Ducha Świętego – powiedział abp Szewczuk. – Dzisiaj chcę, abyśmy razem podziękowali wszystkim obywatelom Ukrainy, którzy potrafią kochać, potrafią kochać swoją ojczyznę prawdziwą, ofiarną miłością. Tak miło było mi słyszeć, że nie zważając na trudności ekonomiczne, na wszelkie kłopoty spotykające dziś nasze społeczeństwo, ponad 50 proc. Ukraińców codziennie poświęca się na rzecz zwycięstwa ojczyzny. Ofiarują to, co mają, co potrafią, co mogą darować, nawet samych siebie. Jeśli będziemy kochać jedni drugich ofiarną miłością, staniemy się zdolni do osiągnięcia zwycięstwa.“

