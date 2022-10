W wypadku samochodowym zginęła dr Lucyna Wiśniewska, laureatka nagrody Viventi Caritate-Żyjącemu Miłością, odznaczona medalem „Dobry Samarytanin”. Od zawsze elementem łączącym jej życie zawodowe z prywatnym były pielgrzymki na Jasną Górę. Była również animatorką diecezjalną dla wspólnot intronizacyjnych Najświętszego Serca Jezusowego. Do tragicznego zdarzenia doszło na drodze krajowej nr 9 w Modrzejowicach koło Iłży.

Lucyna Wiśniewska ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie. Pracę zawodową rozpoczynała na Oddziale Neurologii i Poradni Neurologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Radomiu. Pracowała także w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu. W 1998 roku została lekarzem wojewódzkim województwa radomskiego. Jednym z wyzwań, które wtedy podjęła, było włączeniu miasta do programu "Dializoterapia 2000". Dzięki temu udało się doprowadzić do zakupu 10 aparatów do dializ. W 1999 roku została zastępcą dyrektora Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego w Warszawie i Radomiu.

Od zawsze elementem łączącym jej życie zawodowe z prywatnym były pielgrzymki na Jasną Górę. Od roku 1974 była jedną z animatorek ruchu pielgrzymkowego. Przez kilkanaście lat kierowała służbami medycznymi pielgrzymki. Należała do Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich. Była także współtwórczynią Radomskiego Środowiska "Inicjatywa", w którym zrzeszeni są ludzie, działający aktywnie na rzecz rozwoju Radomia. W latach 2005-2007 była posłanką do Sejmu RP (wybrana z listy PiS, członkini Koła Poselskiego Prawica Rzeczypospolitej).

Lucyna Wiśniewska była zaangażowana również w Katolickim Stowarzyszeniu Lekarzy Polskich, wspólnocie Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, Izbie Lekarskiej.

Obecnie była dyrektorem radomskiego Sanepidu. Czynnie była zaangażowana w organizację Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

W 2016 roku została laureatką nagrody Viventi Caritate-Żyjącemu Miłością dla upamiętnia zmarłego tragicznie w 2001 roku bp. Jana Chrapka. Była jednym z koordynatorów programu bezpłatnych badań mammograficznych w diecezji radomskiej, który został uruchomiony za czasów biskupa Jana Chrapka. W 2010 roku dr Wiśniewska została uhonorowana medalem „Dobry Samarytanin”. Wyróżnienie przyznawane jest przez Papieską Radę ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Natomiast rok wcześniej została wyróżniona w plebiscycie "Miłosierny Samarytanin" organizowanym przez Karmelitański Wolontariat św. Eliasza. Organizatorzy chcieli pokazywać jak wiele jest dobra w ludziach, jak wielu jest wśród nich osób, które na co dzień budują "kulturę miłości", o której tak często nauczał Sługa Boży Jan Paweł II.