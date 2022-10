Kościół pomaga ofiarom huraganu Ian na Kubie  

Kościół pomaga ofiarom huraganu

"Musimy mieć świadomość, że za kilka tygodni nikt nie będzie już pamiętał o ofiarach huraganu. Nie możemy pozostawić mieszkańców Pinar del Rio bez pomocy" - apelował na spotkaniu z duchowieństwem i osobami konsekrowanymi bp Arturo González Amador, ordynariusz diecezji Santa Clara. Poinformował także, że tegoroczna taca ze Światowej Niedzieli Misyjnej zostanie przekazana na pomoc poszkodowanym.

Zniszczenia spowodowane przez Huragan Ian jeszcze bardziej pogorszyły i tak już trudną sytuację ekonomiczną i humanitarną panującą na wyspie. Największym problemem są przerwy w dostawie prądu dochodzące nawet do 12 godzin na dobę i brak lekarstw. Bezpośrednią pomoc najuboższym niosą parafie. „U nas w parafii w Vueltas, gdzie do kościoła w niedzielę uczęszcza około 70 osób, a parafia liczy niewiele ponad 100 osób, w ciągu 7 dni pojawiło się 20 reklamówek rzeczy, żywności i leków. Jest to ogromny dar serca ze względu na to, że ci sami ludzie potrzebują tych rzeczy” - mówi ks. Adam Pestka MSF, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Królowej Aniołów w Vueltas w prowincji Villa Clara, która aż do dnia dzisiejszego odbudowuje kościół zniszczony przez Huragan Irma w 2017 roku. „Otaczamy stałą opieką około 90-120 osób, w tym także niekatolików. Przede wszystkim zaopatrujemy w żywność, odzież, środki higieny osobistej i lekarstwa. Wspieramy także finansowo, przekazując bezpośrednio pieniądze ze zbiórek prowadzonych w naszej parafii, przede wszystkim dwa razy w ciągu roku: w Wielkim Tygodniu i w Boże Narodzenie” - informuje Maria Elena, odpowiedzialna w tej samej parafii za opiekę nad potrzebującymi.

Wielką kreatywnością wykazała się młodzież z parafii pw. św. Atanazego w Placetas. W kilka dni po przejściu huraganu, kiedy prądu nie było 48 godzin, stworzyła "ekipy bliskości", które odwiedzały najbardziej samotnych i potrzebujących parafian.