„Moja Rodzinka” - interaktywne materiały edukacyjne dla dzieci   

Każda z interaktywnych kart edukacyjnych „Moja Rodzinka” przedstawia rzeczywisty wygląd dziecka w określonym dniu przed narodzeniem oraz trzy fakty z życia prenatalnego.

„Starałem się, by treści były dostosowane do dziecięcej percepcji, ale też żeby były zgodne z dzisiejszą nauką. Krótkie zdania, łatwe do przyjęcia przez najmłodszych. Na każdej z kart jest odniesienie rozmiaru dziecka do owocu czy warzywa, np. w 11. tygodniu rozmiar maluszka podobny jest do wielkości kiwi. Wówczas łatwiej dziecku zwizualizować w swoich myślach, jak w danej chwili wygląda to małe dzieciątko” – mówi Family News Service Adrian Perec, twórca inicjatywy pro-life.