Kard. Guixot: spotykamy się razem dla promocji braterstwa  

„Podejmujemy wysiłek, by stanąć razem, ręka w rękę czy też ramię w ramię i współpracować, dostrzegając, że świat potrzebuje pokoju” – powiedział Prefekt Dykasterii ds. Dialogu Międzyreligijnego, kard. Miguel Ayuso Guixot, odnosząc się do trwającej podróży apostolskiej do Bahrajnu.