Bp Jan Sobiło: od siły modlitwy zależy jak szybko wojna się zakończy  

Bp Sobiło dziękuje za modlitwy i prosi, żeby nie przyzwyczajać się do wojny. Od siły modlitwy zależy jak szybko ta tragedia się zakończy i Ukraina zwycięży.

Bp Sobiło: grozi nam katastrofa humanitarna

„Coraz trudniej będzie nam przetrwać najbliższą zimę tutaj w Zaporożu i w miejscowościach na wschodzie Ukrainy, w naszym województwie, z tego względu, że okupanci mają plan zniszczenia wszystkiego, co można zniszczyć, ażeby pozbawić nas prądu, gazu i wody na czas zimy. Wtedy te wielkie, wielopiętrowe bloki mieszkalne pozbawione wody, gazu i prądu byłyby miejscem wielkiej katastrofy humanitarnej – zaznaczył bp Sobiło. – Modlimy się, aby Bóg uchronił nasze tereny, jak mówił o tych ziemiach Zaporoża i okolic, św. Jan Paweł II: «Dzikie Pola». Żeby te «Dzikie Pola» Bóg Ojciec schował pod płaszcz swojej opieki, abyśmy mogli przetrwać ów najtrudniejszy czas, zimę, która nadchodzi. Dziękujemy wszystkim za modlitwę. Żołnierze, z którymi się spotykam mówią, że odczuwają wsparcie modlitewne, że mówiąc językiem wojskowym, mają bardzo dużo szczęścia. Wiedzą, że to szczęście nie pochodzi znikąd, że ktoś to wymodlił, że ludzie modlą się za nich i dlatego dopisuje im szczęście i mają duże sukcesy.“