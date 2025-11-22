info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Ważna zmiana w Papieskiej Komisji Państwa Watykańskiego
rss newsletter facebook twitter

Ważna zmiana w Papieskiej Komisji Państwa Watykańskiego

Ważna zmiana w Papieskiej Komisji Państwa Watykańskiego  
Vatican Media Pałac Gubernatoratu Państwa Miasta Watykanu

Papież Leon XIV wydał Motu proprio, w którym reformuje zasady dotyczące przewodniczenia Papieskiej Komisji Państwa Watykańskiego. Dokument w formie listu apostolskiego wprowadza zmianę w podstawowej strukturze administrującej Watykanem - uchyla 1 punkt artykułu 8 poprzedniego Prawa Fundamentalnego Państwa Watykańskiego, który przewidywał, że stanowisko przewodniczącego Komisji może zajmować jedynie kardynał. Teraz mogą je obejmować także inne osoby.

Zgodnie z Motu proprio Papieża Leona XIV, opublikowanym 21 listopada, nie tylko kardynałowie, ale także „inni członkowie” mogą pełnić funkcję przewodniczącego Papieskiej Komisji Państwa Watykańskiego, a więc także świeccy – mężczyźni i kobiety.

Decyzja uchyla artykuł 8 Ustawy Zasadniczej opublikowanej w czerwcu 2023 roku, w świetle „coraz bardziej złożonych i pilnych potrzeb zarządzania”. Od 1 marca 2025, z woli papieża Franciszka, funkcję przewodniczącej Papieskiej Komisji Państwa Watykańskiego i Rządu pełni zakonnica, siostra Raffaella Petrini – pierwsza kobieta na tym podwójnym stanowisku, które obejmuje funkcje ustawodawcze i administracyjne w Państwie Watykańskim.

Nowy zapis

Już biuletyn Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej z 25 lutego 2025 roku, dotyczący mianowania sekretarzy generalnych Gubernatoratu, wyjaśniał, że papież Franciszek zmodyfikował Prawo Fundamentalne Państwa Miasta Watykańskiego. Motu proprio Papieża Leona XIV utrwala zatem zmianę wprowadzoną przez jego poprzednika.

Artykuł 8 w paragrafie 1 stanowił: „Papieska Komisja składa się z kardynałów, wśród których jest Przewodniczący, oraz z innych członków mianowanych przez Najwyższego Kapłana na pięcioletnią kadencję”. W Motu proprio Leona XIV artykuł ten zostaje uchylony i zastąpiony następującym brzmieniem: „Papieska Komisja Państwa Miasta Watykańskiego składa się z kardynałów oraz z innych członków, wśród których jest Przewodniczący, mianowanych przez Najwyższego Kapłana na pięcioletnią kadencję”.

Zmiana ta otwiera możliwość, aby także „inni członkowie”, niebędący kardynałami — tacy jak świeccy kobiety i mężczyźni — mogli kierować Komisją.

Współodpowiedzialność w służbie Papieżowi

Papież Leon uzasadnia swoją decyzję, wyjaśniając w liście apostolskim, że: „Gubernatorat jest wezwany, aby poprzez własną strukturę współuczestniczyć w misji właściwej Państwu Miastu Watykańskiego, wypełniając to zadanie w służbie Następcy Piotra, przed którym bezpośrednio odpowiada”. W realizacji tego zadania Gubernatorat sprawuje „formę współodpowiedzialności w communio, która — podkreśla Papież — jest jednym z zasadniczych kryteriów służby Kurii Rzymskiej, zgodnie z wolą papieża Franciszka i konstytucją apostolską Praedicate Evangelium z 19 marca 2022 r., obowiązującą także dla Państwa Miasta Watykańskiego”.

Ta „forma współdzielonej odpowiedzialności” czyni zatem „zasadnym utrwalenie pewnych rozwiązań, które dotychczas dojrzewały w odpowiedzi na potrzeby zarządzania, stające się coraz bardziej złożone i naglące”.

Publikacja i obowiązywanie

Po ogłoszeniu Motu proprio L’Osservatore Romano i wejściu w życie w dniu publikacji, czyli 21. listopada 2025 roku, list apostolski w tej sprawie zostanie dołączony do Acta Apostolicae Sedis.

«« | « | 1 | » | »»

Karol Darmoros, Salvatore Cernuzio

VATICANNEWS.VA |

dodane 22.11.2025 09:31

TAGI| LEON XIV, MOTU PROPRIO

PRZECZYTAJ TAKŻE
Nowa książka papieża: „Siła Ewangelii. Wiara chrześcijańska w 10 słowach” | Leon XIV: Nawrócenie ekologiczne należy do naśladowania Jezusa | Leon XIV o przeżyciach mistycznych | Papież przestrzega przed skupianiem się na sobie, co skutkuje samotnością i narcyzmem | Myśleli, że nie żyje - on tymczasem stanął w drzwiach. Nowa książka o Leonie XIV
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Poetycko

Piotr Drzyzga

Poetycko

Idzie to w tę stronę. Jako ratunek przed wszechogarniającą, plastykową, świąteczną komerchą?

Klasyfikacja niemedalowa

ks. Leszek Smoliński

Klasyfikacja niemedalowa

Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata przypomina, w jaki sposób zdobywać królestwo niebieskie.

O czym nie rozmawiamy

O czym nie rozmawiamy

Moglibyśmy czasem pogadać nie tylko o świątecznych smakołykach. Przecież podobno w polityce chodzi o dobro wspólne.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

UNICEF: Ponad 400 mln dzieci na świecie doświadcza ubóstwa

UNICEF: Ponad 400 mln dzieci na świecie doświadcza ubóstwa

Najnowszy raport UNICEF opublikowany z okazji Światowego Dnia Dziecka.

Yad Vashem. Pomnik upamiętniający skazanych na zagładę

IPN reaguje na skandaliczny wpis Yad Vashem

Brak wiedzy o zarządzeniach narzucanych przez Rzeszę lub ich ignorowanie nie przystoi Jad Waszem

Balony. Zdjęcie ilustracyjne

Lotnisko w Wilnie ponownie zamknięte z powodu nadlatujących balonów

Władze Litwy poinformowały, że chodzi o rodzaj "ataku hybrydowego".

Sztuczna inteligencja

"Foreign Affairs": AI nadała wojnom informacyjnym nowy wymiar

AI radykalnie wzmocniła globalną wojnę informacyjną.

Przyszła zima

Podkarpackie: 36,8 tys. odbiorców w regionie nadal nie ma prądu

Powodem są zerwane przez konary linie energetyczne oraz ich oblodzenie.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio (P) i szef gabinetu prezydenta Ukrainy Andrij Jermak (L)

Rubio po spotkaniu z Jermakiem: Odbyliśmy najlepsze dotąd spotkanie

...pracujemy nad zmianami planu.

W Tarnopolu po rosyjskim ataku

Europejska propozycja ws. Ukrainy wyklucza restrykcje dotyczące armii

Spory terytorialne zostałyby rozstrzygnięte dopiero po zawieszeniu broni

Leon XIV: Credo nicejskie podstawą dialogu ekumenicznego

Leon XIV: Credo nicejskie podstawą dialogu ekumenicznego

„Musimy wspólnie kroczyć ku jedności i pojednaniu między wszystkimi chrześcijanami. Credo nicejskie może być podstawą i punktem odniesienia tej wędrówki” – stwierdza Ojciec Święty w opublikowanym dziś Liście apostolskim In unitate fidei z okazji 1700. rocznicy Soboru Nicejskiego.

Dziś 40. Światowy Dzień Młodzieży. Leon XIV o przyjaźni z Jezusem

Dziś 40. Światowy Dzień Młodzieży. Leon XIV o przyjaźni z Jezusem

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, obchodzona w tym roku 23 listopada, związana jest z obchodami 40. Światowego Dnia Młodzieży. „Świadectwo chrześcijańskie rodzi się z przyjaźni z Panem, ukrzyżowanym i zmartwychwstałym dla zbawienia wszystkich” - napisał Papież Leon XIV w swoim orędziu, które wystosował 7 października br. Zachęcił w nim młodych, aby stawali się misjonarzami i budowniczymi pokoju w świecie i wśród rówieśników.

Tymczasem Ukraina uczciła wczoraj ofiary Wielkiego Głodu

USA: plan pokojowy jest autorstwa Amerykanów, z wkładem Rosjan i Ukraińców

Sekretarz stanu, Marco Rubio zapewnia.

Pada śnieg...

Intensywne opady śniegu na południu kraju

Ponad 1,5 tys. interwencji strażaków.

Jak się obrać?

W Azji Centralnej władze świeckie i duchowne dyktują kobietom, jak mają wyglądać

Powołując się na tradycję, strasząc potępieniem w życiu pozagrobowym oraz...

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 24.11.2025
« » Listopad 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
1°C Poniedziałek
wieczór
1°C Wtorek
noc
1°C Wtorek
rano
1°C Wtorek
dzień
wiecej »
 