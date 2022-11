Ruszyła 22. edycja Szlachetnej Paczki  

W sobotę 12 listopada o godz. 8:00 Szlachetna Paczka udostępniła internetową Bazę Rodzin, które czekają na pomoc w tym roku. Od tego dnia, przez kolejne cztery tygodnie, każdy może wejść na stronę www.szlachetnapaczka.pl, wybrać rodzinę i wspólnie z bliskimi, przyjaciółmi, współpracownikami czy kolegami ze szkoły przygotować Paczkę ze wsparciem skrojonym na miarę potrzeb. Internetowa baza wciąż się powiększa – każdego dnia trafia do niej blisko 1000 nowych historii.

Wolontariusze Szlachetnej Paczki docierają w tym roku do tysięcy rodzin, dla których głód, chłód i strach o jutro to chleb powszedni. Wśród nich jest m.in. rodzina pani Elżbiety. Po rozstaniu z mężem, który nadużywał alkoholu, zajęła się samodzielnie dwoma synami. Była kucharką i choć żyli oszczędnie, nie głodowali. Wszystko zmieniło się, kiedy pani Elżbieta podupadła na zdrowiu. Dziś kobieta porusza się o kulach, o powrocie do pracy nie ma mowy, a budżet rodzinny skurczył się tak drastycznie, że po odliczeniu wydatków na mieszkanie i leki, zostaje im niecałe 7 zł dziennie na osobę. Teraz nie wystarcza im na podstawowe zakupy spożywcze. Marzenie chłopców? Piętrowe łóżko „żeby nie spać na podłodze, na rozkładanym materacu”.

– Trudy codzienności dotykają każdego z nas, ale są też tacy, którzy nie mogą liczyć na zaspokojenie najbardziej podstawowych potrzeb. Warto im pomagać, wspólnie ze Szlachetną Paczką – mówi Joanna Sadzik, Prezeska Stowarzyszenia WIOSNA, które odpowiada za organizację Szlachetnej Paczki.

Darczyńcą przygotowującym Szlachetną Paczkę może zostać każdy. Wejdź na www.szlachetnapaczka.pl i wybierz rodzinę, której pomożesz w tym roku.

Otwarcie Bazy Rodzin Szlachetnej Paczki

12 listopada o godzinie 17.00 w kanałach social media Szlachetnej Paczki (Facebook, YouTube, Twitter) oraz na www.rmf24.pl internauci będą mogli zobaczyć transmisję live z oficjalnego rozpoczęcia kolejnej edycji programu. W trakcie live’a przeprowadzone zostaną rozmowy z wolontariuszami, pracownikami, darczyńcami oraz ambasadorami Paczki. Poznamy poruszające historie rodzin, które czekają na wsparcie w tym roku i wiele więcej.

W tym momencie w Szlachetnej Paczce działa już ponad 7 tys. wolontariuszy. Wolontariusze odwiedzają rodziny, poznają ich historie oraz potrzeby, niosąc nadzieję i siłę do zmian – bo Paczka to nie tylko wsparcie materialne. Potrzebujący zyskują także radość, uwagę, zrozumienie i nadzieję wyjście z trudnej sytuacji.

W tym roku Szlachetna Paczka chce odwiedzić ponad 20 tys. rodzin w ponad 620 lokalizacjach w całej Polsce. W ponad 70 z nich program jest organizowany po raz pierwszy lub po latach nieobecności. Opublikowana przez Paczkę internetowa baza z historiami wciąż się powiększa – każdego dnia trafia do niej blisko 1000 nowych