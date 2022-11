Bp Hinder: kościół w Katarze otwarty dla kibiców mundialu  

Kościół pw. Matki Bożej Różańcowej w Dosze może pomieścić ponad 2 tys. wiernych. Jest to największa świątynia katolicka w krajach Zatoki Perskiej. Będzie ona otwarta przez cały czas trwania mundialu, tak by kibice mogli przyjść tam na modlitwę.

Kościół znajduje w kompleksie świątyń różnych wyznań chrześcijańskich (Religious Complex Barwa), położonym naprzeciwko centrum handlowego Mesaimeer. Niedzielne Msze św. (po angielsku) odprawiane są o godzinie 5.30 rano oraz 17.00 i 19.00, a także w sobotni wieczór o 17.00 i 19.00.

– Chciałbym, aby mistrzostwa świata w piłce nożnej stały się uprzywilejowaną okazją dla braterstwa, przyjaźni oraz międzyludzkiego i religijnego dialogu. Niech sport, piłka nożna, będzie nośnikiem pokoju oraz integracji kulturalnej i religijnej. Niech będzie to mundial ludzkiego braterstwa – życzył bp Hinder w rozmowie z włoską agencją SIR.

Przyjeżdżających do Kataru kibiców prosi o „szacunek dla lokalnej kultury”. – Również my, ludzi Zachodu, prosimy tych, którzy przyjeżdżają nas odwiedzić, o poszanowanie zasad obowiązujących w naszych krajach. Niech to będzie czas święta, szacunku i dialogu – powiedział 80-letni hierarcha.