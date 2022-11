Papież do wolontariuszy: wychodzicie, aby spotykać ludzi  

Franciszek przyjął dzisiaj na audiencji przedstawicieli Federacji Chrześcijańskich Organizacji Posługi Międzynarodowej i Wolontariatu (FOCSIV). To włoskie stowarzyszenie zrzesza 86 instytucji pracujących w ponad 80 krajach świata. Papież wyraził wielkie uznanie dla tego elementu kultury Półwyspu Apenińskiego. Mówił spontanicznie, zostawiwszy przygotowane wcześniej przemówienie do przeczytania indywidualnie w późniejszym czasie.

Ojciec Święty podkreślił, jak bardzo cieszy go i buduje szczególna włoska tradycja wolontariatu. Zauważył, że we współczesnym świecie, rozdartym konfliktami, to niezwykle cenna posługa. Dlatego zachęcał obecnych na audiencji do kontynuowania swoich wysiłków, nawet jeśli napotykają na przeszkody.

Papież: wychodzicie ku potrzebującym, aby iść razem z nimi, przeciw kulturze starcia