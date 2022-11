Ks. Cisło: zakony kontemplacyjne potrzebują wsparcia Kościoła  

Ks. Cisło: siostry dzień i noc modlą się za nas

„Kiedyś, jak mówiły siostry, miały one taki dzwon na furcie i kiedy brakowało jedzenia, brakowało wszystkiego to dzwoniły. Dzisiaj w tym zabieganiu medialnym i tym huku medialnym prawie nikt by tego wołania nie usłyszał, stąd, tak ważne jest byśmy również jako ludzie wierzący wspierali materialne nasze siostry, nie tylko przy okazji akcji typu «Cicha i wierna obecność», ale przez cały czas. Pomoc Kościołowi w Potrzebie w Polsce po dzień dzisiejszy utrzymuje to jako jedyny projekt. Pamiętajmy, że te siostry dzień i noc modlą się za każdego z nas. Nie jesteśmy może do końca tego świadomi. Natomiast w takich krajach jak Syria, Irak, w wielu krajach afrykańskich ta sytuacja jest o wiele gorsza, bo siostry są narażone również na napady. Przykładowo w Betlejem, kiedy przełożoną tamtej wspólnoty była Polka, siostra Lucyna, to wtedy podwyższaliśmy mur, bo zdarzały się napaści, były próby włamania się do zakonu kontemplacyjnego w Betlejem. Także ta pomoc jest bardzo istotna i to nie tylko ta pomoc modlitewna, ale także pomoc materialna, za którą wszystkim słuchaczom dziękujemy. Ta pomoc jest bardzo cenna i bardzo przez siostry oczekiwana.“