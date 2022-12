W ramach przedświątecznej stacjonarnej zbiórki organizowanej przez banki żywności zebrano ponad 260 ton jedzenia, które trafi do potrzebujących - poinformowała PAP Federacja Polskich Banków Żywności. Szefowa Federacji Beata Ciepła wskazuje jednak, że to kropla w morzu potrzeb.

W ponad 2 tys. sklepów w 500 polskich miastach odbyła się 25-26 listopada 26. edycja świątecznej zbiórki żywności. W wybranych sklepach ustawione były specjalne kosze, do których można było włożyć produkty żywnościowe z długim terminem przydatności jak np. ryż, mąka, kasza, makaron, konserwy, przetwory czy słodycze.

Federacja Polskich Banków Żywności przekazała PAP, że w ramach tegorocznej zbiórki klienci sklepów zostawili w koszach 260 ton żywności.

Szefowa Federacji Beata Ciepła podsumowując wyniki akcji podkreśliła, że to wspaniały wynik, choć to jednocześnie "kropla w morzu potrzeb". "Jeszcze trzy lata temu zdarzało nam się zbierać prawie trzy razy więcej żywności dla osób potrzebujących, dlatego po zbiórce stacjonarnej nie zatrzymujemy się i pomagamy dalej, tym razem w internecie. Do Świąt zbieramy środki finansowe na zakup żywności" - przekazała.

Banki żywności wskazują, że od czasu pandemii fizyczne zbiórki żywności w sklepach odnotowały duży spadek zainteresowania. W 2021 roku w ramach świątecznej zbiórki udało się zgromadzić 250 ton żywności. Przed 2020 rokiem rocznie zbierano średnio 700 ton produktów. Najgorszy był pandemiczny 2020 rok, kiedy zebrano zaledwie 76 ton żywności.

Federacja poinformowała, że zbiórka funduszy, za które później kupiona będzie żywność, jest prowadzona za pośrednictwem strony: https://zbiorkazywnosci.pl/. Będzie ona prowadzona do 26 grudnia.

Przypomniano, że w Polsce wciąż ponad 1,6 miliona ludzi żyje w skrajnym ubóstwie.

Federacja Polskich Banków Żywności to organizacja pożytku publicznego zrzeszająca 32 banki żywności w całej Polsce. Każdy z nich codziennie odbiera ze sklepów i od producentów niesprzedane, dobre jakościowo produkty, które następnie trafiają do organizacji pomocowych, np. jadłodajni, świetlic środowiskowych, hospicjów, domów dziecka czy ośrodków wsparcia dla samotnych matek. Banki prowadzą także Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa, współfinansowany ze środków UE.

Dzięki działalności banków, w 2021 r. do osób potrzebujących udało się przekazać 58 tysięcy ton artykułów spożywczych.