Sąd federalny potwierdził wcześniejsze orzeczenie sądu niższej instancji w sprawie Sisters of Mercy przeciw Becerra. Koalicja grup katolickich, zakwestionowała wówczas żądania administracji, opierające się na ustawie o przystępnej opiece medycznej (ACA),która zabrania lekarzom i szpitalom dyskryminacji pacjentów transgenderowych.

Ugrupowania katolickie, szpitale, uniwersytety i zakonnice prowadzące kliniki zdrowia, twierdzą, że przepis administracji Bidena narusza ich wolność wyznania.

W sierpniu sąd niższej instancji uznał, że rząd federalny nie może zmusić chrześcijańskich organizacji medycznych do wykonywania aborcji lub operacji zmiany płci w ramach ACA, czyli Obama Care.

"Katoliccy pracodawcy argumentowali, że rządowy mandat +zmusza lekarzy do kontrowersyjnych i czasami szkodliwych procedur medycznych+ oraz narusza ich religijne sumienie. Do pozwu dołączyła Dakota Północna i fundusz Becketa ds. wolności religijnych (BFRL) reprezentujący powodów: Sisters of Mercy, University of Mary i SMP Health System" - podkreślił Fox News.

Zwrócił uwagę, że już 21 stycznia 2021 roku sędzia federalnego Sądu Okręgowego Peter D. Welte przychylił się do stanowiska ugrupowań katolickich, blokując wprowadzenie przepisów dotyczących transseksualistów. Nie zgodził się też na realizację wymogów komisji ds. równych szans w zatrudnieniu (EEOC), by katoliccy pracodawcy pokrywali koszt ubezpieczenia przy operacji zmiany płci lub tzw. cross-sex hormone therapy stosowanej przy przejściu z płci biologicznej na płeć pożądaną.

Administracja Bidena może się jeszcze odwołać od wyroku m.in. do Sądu Najwyższego USA.