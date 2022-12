Wspólnota Sant’Egidio organizuje “Święta z Ubogimi” i prosi o wsparcie  

Wspólnota Sant’Egidio w tym roku już po raz kolejny przygotowuje “Święta z Ubogimi”. Po dwuletniej pandemicznej przerwie, gdy świętowanie odbywało się w innej formie, w dzień Bożego Narodzenia planuje znów zasiąść z ubogimi do wspólnego stołu. W Warszawie spólnota chce w tym roku ugościć 800 osób – ubogich, bezdomnych, starszych mieszkańców DPS-u, a także uchodźców – przede wszystkim z Ukrainy, ale także z Afganistanu i innych krajów. Wspólnota prosi o wsparcie w przygotowaniach.

„To chyba najbardziej wyczekiwana wiadomość. Zwłaszcza przez naszych przyjaciół, powtarzających od początku jesieni pytania: czy będą w tym roku święta?” – deklarują członkowie Sant’Egidio w Warszawie.

Podczas bożonarodzeniowego obiadu na każdą i każdego z nich będzie czekało miejsce przy starannie zastawionym stole, serwowane przez kelnerów świąteczne potrawy, specjalnie przygotowany prezent, choinka i śpiewane na żywo kolędy, ale przede wszystkim życzliwi ludzie, którzy sprawią, że tego dnia wszyscy goście zostaną przyjęci po królewsku.

By marzenie o tym pięknym spotkaniu mogło stać się rzeczywistością i każdy w Święta znalazł miejsce przy stole, Wspólnota prosi o wsparcie w przygotowaniach. A potrzeby są ogromne, bo w wyniku pandemii, wojny w Ukrainie i kryzysu ekonomicznego, które spowodowały zubożenie wielu osób, w tym roku lista gości bardzo się wydłużyła.

"Mamy gotowe już menu na nasz świąteczny obiad i poszukujemy darczyńców, którzy pomogą nam zapełnić stół. Nasze zaprzyjaźnione Ukraińskie Panie gotują już pierogi dla ubogich!" - informuje warszawska Wspólnota Sant'Egidio.

Wolontariusze mogą pomóc przed świętami, w trakcie obiadu lub po nim. Pracy jest mnóstwo, liczy się więc każda para rąk i każda poświęcona godzina. Można m.in. przygotować świąteczne potrawy, kupić prezent, pomóc w robieniu dekoracji czy przewiezieniu i ustawieniu stołów, a także – już w Boże Narodzenie – włączyć się np. w pracę w kuchni, podawanie potraw, przygotowanie i wręczanie podarków, czy – wieczorem – w sprzątanie. Obiadowi zawsze towarzyszy kolędowanie, potrzebni są więc również muzycy i chórzyści.

Osoby, które chciałyby się zaangażować, mogą poznać szczegóły podczas spotkań organizacyjnych w siedzibie Wspólnoty (ul. Wspólna 61 lok. 103). Najbliższe odbędą się w środę 7 grudnia o godz. 19 i w sobotę 10 grudnia o godz. 16.

Chęć pomocy można zadeklarować wypełniając formularz na stronie www.santegidio.pl/swieta-z-ubogimi. Ewentualne pytania należy kierować na adres e-mail santegidio.waw@gmail.com. Inicjatywę można wesprzeć również wpłacając środki na konto Fundacji Sant’Egidio Polska (nr konta 43 1750 0012 0000 0000 3519 5197 z tytułem UBODZY) lub poprzez zbiórkę https:// pomagam.pl/swieta-2022

Pomoc wolontariuszy przyda się również w Poznaniu, gdzie Wspólnota Sant’Egidio także wraca do świętowania z ubogimi przy stole. W tym roku planuje zaprosić ok. 150 gości i spędzić we wspólnym gronie pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia.

25 grudnia po mszy świętej w dolnym kościele Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny na Ratajach organizuje w sali obok świąteczny obiad. Można pomóc w przygotowaniu prezentów lub ich zakupie, w dekorowaniu sali, pracach logistycznych i porządkowych; dołączyć do chóru/zespołu muzycznego czy upiec ciasta.

Na organizację obiadu zbierane są też środki finansowe poprzez https:// zrzutka.pl/z/obiad2022 lub wpłaty na konto poznańskiej wspólnoty: (BNP Paribas 52 1750 0012 0000 0000 4159 4028). Wspólnota pragnie również obdarować świątecznymi prezentami seniorów z zaprzyjaźnionego DPS oraz dzieci romskie, które uczestniczą w prowadzonej przez Sant’Egidio Szkole Pokoju. Chętni do pomocy proszeni są o kontakt przez profil na Facebooku lub e-mail (kontakt@santegidio.poznan.pl).

Ponad 250 osób pragnie do wspólnego świętowania zaprosić również Wspólnota Sant’Egidio w Chojnie w Wielkopolsce. W planach są obiad i świąteczne paczki dla ubogich, kolędowanie i upominki dla mieszkańców DPS-u w Trzcińsku-Zdroju, a także wigilia z przyjaciółmi z Ukrainy.

Bożonarodzeniowe obiady są owocem całorocznej regularnej działalności Wspólnoty Sant’Egidio, skupiającej się na towarzyszeniu osobom ubogim, bezdomnym, starszym, samotnym i uchodźcom. To z tego wspólnego przeżywania trudów i radości codzienności zrodziła się potrzeba wspólnego świętowania.

Tradycja bożonarodzeniowego obiadu narodziła się w Rzymie w 1982 roku i obecna jest we wspólnotach Sant’Egidio na całym świecie. W minionym roku ze Wspólnotą świętowało ponad 250 tys. osób w 70 krajach.

Wspólnota Sant’Egidio skupia się na budowaniu mostów przyjaźni z najbardziej marginalizowanymi i wykluczonymi członkami społeczeństwa – bezdomnymi, osobami starszymi, dziećmi ulicy, więźniami czy uchodźcami, inspiracje i siły czerpiąc z regularnej modlitwy i lektury Słowa Bożego. Troszczy się o sprawy pokoju, ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego. Wspólnota powstała w 1968 r. w Rzymie z inicjatywy grupy licealistów z Andreą Riccardim na czele. Dziś należy do niej ponad 65 tys. osób w 73 krajach świata.