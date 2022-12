„Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości” – pod takim hasłem, od 18 do 25 stycznia 2023 roku, będzie obchodzony Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. To czas, gdy chrześcijanie różnych wyznań na całym świecie spotykają się na ekumenicznych nabożeństwach, koncertach i innych spotkaniach, by poznawać się nawzajem i wspólnie modlić się o jedność.