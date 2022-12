Lwów: podczas Spotkania Młodych Wspólnoty z Taizé uderzyły rakiety  

Wczoraj wieczorem rozpoczęło się bliźniacze do Europejskiego Spotkania Młodych w Rostocku Spotkanie Młodzieży we Lwowie. Główny organizator wydarzenia Wspólnota Taize zgodziła się, aby równolegle do Rostocku odbyło się spotkanie we Lwowie na Ukrainie, skąd z powodu wojny niewielu mogłoby przybyć do Niemiec.

„Niektórzy uczestnicy porannej modlitwy spóźniali się ponieważ jakiś czas nie działał miejski transport. Alarm powietrzny już odwołano i życie wraca do normy, jeśli tak można nazwać codzienność wojenną, pełną strachu rzeczywistość” – mówi ks. Draus.

Po spotkaniu w grupach w kościele św. Jana Pawła i greckokatolickiej cerkwi św. Sofii - Mądrości Bożej, uczestnicy zgromadzą się na modlitwie w kościele św. Antoniego, który będzie też popołudniowym miejscem skupienia, modlitwy, spowiedzi i dialogu.

Jak poinformował ks. Draus, pomimo trwania alarmu bombowego biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej Kościoła rzymskokatolickiego Edward Kawa rozwoził pomoc dla potrzebujących: żywność, ubrania i generatory. Przywiózł też dary do kościoła św. Jana Pawła II, dla uczestników Spotkania Młodych wspólnoty z Taizé, wśród których liczba grupę stanowią młodzi Romowie, uchodźcy z okupowanych terenów i przyfrontowych miejscowości.

Obok Lwowian na spotkanie przybyli młodzi ludzie z Wrocławia, Kamieńca Podolskiego, Kołomyi i innych miejscowości i wraz z młodymi uchodźcami z wschodniej Ukrainy modlili się wczoraj w kościele św. Jana Pawła II. Młodzi pielgrzymi zasadniczo są goszczeni w domach parafian. Kilku zamieszkało wśród uchodźców, wspierając swa obecnością Romów i dzieci, którzy stanowią większość mieszkańców Domu św. Jana Pawła II we Lwowie.

