7 stycznia 1993 roku Sejm RP uchwalił „Ustawę o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży”. Był to fenomen na skalę światową. Polska w wyniku demokratycznego głosowania przyjęła prawo zasadniczo zwiększające ochronę życia człowieka.

Z okazji 30. rocznicy uchwalenia „Ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży” Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka przygotowało szereg inicjatyw pozwalających z różnych perspektyw ocenić i poddać refleksji znaczenie ustawy dla życia społecznego. Ma to być także okazja do określenia zadań, które obecnie świat stawia przed środowiskami pro-life. Stowarzyszenie zebrało je pod hasłem „30 lat prawnej ochrony życia w Polsce”.

Po 1989 r. sprawa ochrony życia ludzkiego od poczęcia stała się jedną z najbardziej palących społecznie kwestii. Burzliwe prace legislacyjne doprowadziły do przygotowania projektu ustawy uchwalonej 7 stycznia 1993 r., która zastąpiła ustawę aborcyjną z 1956 r. Głosowanie nad nią poprzedzone było wieloletnią pracą u podstaw, a wprowadzenie do debaty publicznej tematu ochrony życia poczętego było wynikiem ciężkiej pracy wielu ludzi.

"Wiemy, że nowe prawo nie było doskonałe, nie zapewniało pełnej ochrony wszystkim poczętym dzieciom. Jednak w ówczesnych warunkach społeczno-politycznych uzyskano regulacje, które w tamtym czasie były możliwe do osiągnięcia. Musiało minąć kolejne 30 lat, aby nienarodzonym dzieciom, podejrzewanym o nieuleczalną chorobę zagwarantować prawo do urodzenia się. W 2020 roku tzw. aborcja eugeniczna została uznana za niezgodną z Konstytucją RP. Mamy powody do radości, ale nasz optymizm nie jest bezkrytyczny" - wskazuje Karolina Podlewska z PSOŻC.

I dodaje: "30 lat po uchwaleniu ustawy mówimy: jesteśmy w połowie drogi. Widzimy jak wiele jest jeszcze do zrobienia".

Stąd szereg inicjatyw jakie PSOŹC przygotowało z tej okazji:

1. Konferencja popularno-naukowa „Jak mówić dziś o aborcji? 30 lat prawnej ochrony życia w Polsce” odbędzie się 12 stycznia 2023 r. w auli Biblioteki Głównej UPJPII w Krakowie. W ramach tego wydarzenia, łącząc głosy naukowców i działaczy pro-life chcemy podsumować trzy ostatnie dekady ruchu pro-life w Polsce – docenić osiągnięcia tego czasu i określić zadania na przyszłość. Debatę skupimy na trzech obszarach: historii i prawa, medycyny i społeczeństwa oraz mediów. Do grona prelegentów zaprosiliśmy m.in. red. Tomasza Rowińskiego („DoRzeczy”), ks. prof. dr hab. Tadeusza Biesagę (UPJPII), Radosława Skubisa (Alma Spei), dr hab. Klaudię Cymanow-Sosin (UPJPII), Wojciecha Ziębę (prezesa PSOŻC) czy Magdalenę Guziak-Nowak (PSOŻC).

Wspominając przeszłość, chcemy rozmawiać przede wszystkim o przyszłości. Co warto ocalić z doświadczenia pierwszych polskich pro-liferów? Czego potrzebują dzisiejsi młodzi ludzie, by z przekonaniem i zaangażowaniem kontynuować aktywną troskę o ochronę ludzkiego życia w przestrzeni prywatnej i publicznej? Wreszcie, jakie aspekty społecznej troski o życie człowieka ważne są teraz, gdy dwie najgroźniejsze przesłanki do aborcji mamy w Polsce zniesione?

2. Ogólnopolska konferencja naukowa „Polskie Wiosny Życia 1993*2020. Zmagania o zniesienie stalinowskiej ustawy aborcyjnej z 27 kwietnia 1956 r.” odbędzie się 13 stycznia 2023 roku na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu. Obszerna lista referatów obejmuje m.in. zagadnienia dotyczące formowania się prawa chroniącego życie, korzeni i charakteru sprzeciwu wobec tego prawa, konsekwencji społecznych i duchowych aborcji, jak również refleksji nad obecnością pozytywnej edukacji i przekazu medialnego na temat prokreacji i ciąży czy formacji katechetycznej, która sprzyja dojrzałości postaw rodzicielskich. Wśród znamienitych prelegentów znaleźli się m.in. abp dr Stanisław Gądecki, Marszałek Sejmu RP Marek Jurek, prof. Jan Żaryn, prof. KUL dr hab. Mieczysław Ryba, dr Paweł Wosicki, prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk, ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TCh.

3. Film dokumentalny „Tam Ktoś jest!” produkcji Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka ukazuje historię uchwalenia i konsekwencje ustawy o planowaniu rodziny z 1993 r. regulującej zakres ochrony życia nienarodzonego dziecka w Polsce. Temat przedstawiają eksperci wielu dziedzin, m.in. ginekologii, neonatologii czy socjologii. Ich wywód jest wsparty wypowiedziami osób, które brały udział w historycznych wydarzeniach oraz które wspominają Polskę, w której obowiązywała stalinowska ustawa o aborcji na żądanie. Wiele uwagi w filmie poświęcono orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z 2020, zakazującemu aborcji eugenicznej. W filmie wypowiadają się także rodzice, którzy stanęli przed dramatycznymi wyzwaniami ochrony życia, sprawowania opieki i wychowania swoich dzieci z niepomyślną diagnozą prenatalną. Wreszcie film ukazuje największe wyzwania, jakie stoją przed środowiskami pro-life w Polsce w 30 lat po uchwaleniu ustawy chroniącej życie. Wśród osób zabierających głos znaleźli się m.in.: dr Paweł Wosicki – prezes Fundacji Głos dla Życia, Wojciech Zięba – prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, dr Krystyna Kluz, dr Piotr Guzdek, dr Justyna Ferek, dr Rafał Michalik, dr Piotr Wołochowicz.

4. Opracowanie „Jesteśmy w połowie drogi. 30 lat ochrony życia w Polsce” przedstawia historię aborcji w Polsce i Europie na przestrzeni ostatnich stu lat, szczególnie skupiając się na upływającym właśnie trzydziestoleciu. Publikacja w merytoryczny sposób opisuje, czym jest aborcja, wyjaśnia, o co chodziło z orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego, obala mity zwolenników zabijania dzieci nienarodzonych, a także odpowiada na tak ważne pytanie, „czy ustawa z 1993 roku działa?”. Na stronie dedykowanej obchodom 30-lecia www.30latustawy.pro-life.pl można zapoznać się ze szczegółami inicjatyw.

5. Webinar „30 lat ochrony życia w Polsce” 11 stycznia 2023 r. Spotkanie online będzie odbywać się w ramach prowadzonego cyklu edukacyjnego EduLife. Podczas webinaru omówimy mijające 30 lat, porozmawiamy o faktach i mitach na temat aborcji w Polsce, a także postaramy się odpowiedzieć na pytanie: czy ustawa z 1993 roku działa? Zachęcamy do uczestnictwa.

Link do zapisu https://artisanal-crafter-2785.ck.page/a86528b69b

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka od ponad dwudziestu lat działa na rzecz prawnej obrony życia człowieka z myślą również o tym, by dla każdego ocalonego ludzkiego życia z równym zaangażowaniem stwarzać przyjazną i bezpieczną przestrzeń do dalszego rozwoju. Realizujemy tę misję od lat poprzez organizowanie różnorodnego wsparcia dla rodzin, w tym również finansowego w ramach Funduszu Dziecka Chorego i Funduszu Ochrony Macierzyństwa, rozwijając pozytywną edukację dzieci, młodzieży i dorosłych realizowaną przez media, publikacje wydawnicze, konkursy, wystawy i filmy.