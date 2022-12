Abp Mokrzycki prosi o modlitwę za Papieża Seniora  

Przewodniczący łacińskiego episkopatu Ukrainy wezwał do modlitwy za Papieża Seniora. Abp. Mieczysława Mokrzyckiego łączą z nim szczególne więzi, gdyż na początku pontyfikatu Benedykta XVI był jego drugim sekretarzem. Hierarcha przypomina o „jego wielkiej miłości do całego Kościoła, a zwłaszcza do Kościoła na Ukrainie”, za który Benedykt XVI szczególnie się modlił w ostatnich miesiącach.

Abp Mokrzycki, po pojawieniu się informacji o chorobie Papieża Seniora, rozmawiał telefonicznie z jego osobistym sekretarzem. Zapewnił go o wsparciu duchowym dla Benedykta XVI. Wyrażając wdzięczność za tę pamięć abp Georg Gänswein wyznał, że sytuacja jest trudna i prosił o modlitwę. W rozmowie z Radiem Watykańskim abp Mokrzycki wspomina, że w czasie ostatniego spotkania z Benedyktem XVI, Papież wyraził szczególną troskę o Ukrainę.

Papież Senior zapewniał o modlitwie za Ukrainę

„Kiedy byłem ostatnio w Rzymie z okazji 30. rocznicy nawiązania relacji między Stolicą Apostolska, a Ukrainą, miałem możliwość spotkać się z Ojcem Świętym najpierw na prywatnej rozmowie, a potem na kolacji – mówi Radiu Watykańskiemu abp Mokrzycki. - Ojciec Święty miał trudności z mówieniem, ale można było go zrozumieć. Bardzo przeżywał tę trudną sytuację w Ukrainie. Mówił o tym, że się modli i rozmawia z odwiedzającymi go, aby zrobili wszystko, by zapanował pokój w naszym kraju. Byłem mu za to bardzo wdzięczny.“