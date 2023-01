Szybka beatyfikacja możliwa również w przypadku Benedykta XVI?  

Arcybiskup Georg Gänswein uważa za możliwe to, że wkrótce pojawią się także wezwania do beatyfikacji Benedykta XVI. Powiedział to wieloletni prywatny sekretarz papieża seniora w wywiadzie nadanym w niedzielę wieczorem przez telewizję katolicką "EWTN". Abp Gänswein na pytanie o „Santo subito?" odpowiedział: "Myślę, że pójdzie to w tym kierunku".