Abp Szewczuk: Boże, przyjdź do tych, którym chcą ukraść święta  

Abp Szewczuk zachęcał w dzisiejszym orędziu swoich wiernych do duchowego przygotowania się do Bożego Narodzenia również w warunkach wojennych. Zgodnie z kalendarzem juliańskim większość ludności na Ukrainie obchodzi to święto pod koniec obecnego tygodnia, 7 stycznia. Ale ostatecznie, jak wskazał hierarcha, w chrześcijańskiej wierze chodzi o bycie zawsze gotowym na przyjście Pana, niezależnie od daty.

Abp Szewczuk: chciejmy być zawsze otwarci na Boga, który przychodzi

„Nasze życie nieustannie podlega zmianom: przepływa, wiruje, my rośniemy, rozwijamy się, starzejemy, przyjmujemy nowe poglądy, sposoby działania. Stąd Pan ciągle szuka nowych dróg, nowych możliwości przychodzenia do nas. Od nas zależy gotowość do spotkania Boga w różnych okolicznościach naszego życia. Tak ważną dla spotkania Chrystusa, który ma się narodzić w Betlejem, jest nasza otwartość, nasza gotowość do przyjęcia Go wtedy, kiedy On do nas przybywa, nawet jeśli to zostanie spełnione w bardzo niespodziewany przez nas sposób – mówił abp Szewczuk. – Obecnie Pan przychodzi, aby narodzić się między nami, w Betlejem judzkim naszego serca: Pan przychodzi do Ukrainy. Boże, błogosław nasz bardzo cierpiący naród! Błogosław nasze dziewczyny i chłopaków na froncie! Ty stale do nas przychodzisz: przybądź to ludzi, od których chcą ukraść Boże Narodzenie! Przyjdź do naszych jeńców wojennych, do naszych braci i sióstr na terytoriach okupowanych! Przyjdź przez zamknięte drzwi ludzkich serc, przez zamknięte drzwi więzień oraz katowni! Boże, przyjdź, narodź się dziś w ciele ukraińskiego narodu!“