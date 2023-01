Abp Depo do ks. Galusa: W imię Boże, wzywam księdza do opamiętania!  

5 stycznia na kanale YouTube wspólnoty "Miłość i Miłosierdzie Jezusa" opublikowany został film, w którym ks. Galus mówi o "zastraszającym, zatrważającym liście, w którym są groźby i żądania, a nie ma pasterskiej miłości, pragnienia jedności, zgody i pokoju". W odpowiedzi na to nagranie kuria częstochowska opublikowała cały list abp. Wacława Depo, skierowany do ks. Daniela.

Metropolita częstochowski wskazuje w nim błędy i nadużycia, popełnione przez ks. Daniela Galusa. Chodzi m.in. o oskarżanie biskupa o przynależność do masonerii, fałszowanie pism Stolicy Apostolskiej czy Nuncjusza i o tuszowanie przestępstw, w tym pedofilii czy homoseksualizmu wśród duchowieństwa archidiecezji częstochowskiej. Abp Depo zwraca także uwagę, że ks. Galus współpracuje ze suspendowanymi kapłanami, a także nie wymienia imienia Ojca Świętego oraz biskupa miejsca w liturgii. Przypomina, że wszystkie podejmowane przez niego działania wobec ks. Galusa były zgodne z obowiązującym prawem, są legalne i właściwe, co zostało potwierdzone przez Stolicę Apostolską.

"Zważywszy na to, co powyżej, ale przede wszystkim mając przez oczyma wyłącznie Boga samego i troskę o Księdza zbawienie oraz dobro Kościoła Chrystusowego, wzywam Księdza do poprawy, odwołania nieprawdziwych twierdzeń, zastosowania się do decyzji wydanych przeze mnie oraz przez Stolicę Apostolską, do porzucenia zgubnej i błędnej drogi nieposłuszeństwa, którą siebie samego oraz wiernych prowadzi Ksiądz poza wspólnotę Kościoła, narażając na zatracenie wieczne. W imię Boże, wzywam Księdza do opamiętania!" - pisze abp Depo.

Następnie ordynariusz archidiecezji częstochowskiej wskazuje, jakie działania powinien podjąć suspendowany kapłan, i zapowiada podjęcie konkretnych działań, jeśli ks. Galus nie zastosuje się do jego decyzji.

"Wobec tego oczekuję, że w terminie tygodnia od daty otrzymania niniejszego pisma:

publicznie (korzystając z kanałów przekazu, jakimi jest udostępniane Księdza nauczanie) oraz pisemnie (we własnoręcznie podpisanym i przesłanym mi piśmie) odwoła Ksiądz wszelkie nauki niezgodne z nauczaniem Kościoła, uzna Ksiądz władzę Ojca Świętego Franciszka oraz moją (a także naszych prawnych następców na urzędzie Biskupa Rzymu i Biskupa Częstochowskiego), podporządkuje się w posłuszeństwie papieżowi i swemu ordynariuszowi, przyjmie wszelkie dotychczas podjęte decyzje i uzna ich legalność, odwoła fałszywe oskarżenia wobec mnie, moich współpracowników oraz duchowieństwa archidiecezji częstochowskiej, a znieważonych tymi kłamliwymi zarzutami przeprosi".

(...) Chciałbym, by udało się zażegnać wszelkie problemy. Doprawdy nie chcę iść dalej drogą, jaką wskazuje prawo kanoniczne, ale jeśli nie zmieni Ksiądz swej postawy, nie odwoła fałszywych twierdzeń, nie powróci do jedności z Kościołem i nie zastosuje się do moich decyzji, będę zmuszony - dla sprawiedliwości - podjąć te kroki.

W rozmowie telefonicznej z "Gościem Niedzielnym" ks. Mariusz Bakalarz, rzecznik archidiecezji częstochowskiej, poinformował, że w związku z brakiem pisemnej odpowiedzi ks. Galusa w wymaganym terminie i opierając się na opublikowanych w internecie nagraniach z najnowszymi wypowiedziami tego kapłana, kuria zamierza podjąć dalsze kroki przewidziane prawem kanonicznym i wytycznymi Stolicy Apostolskiej.

Ks. Daniel Galus z archidiecezji częstochowskiej w dniu 29 marca 2022 roku został ukarany karą suspensy obejmująca zakaz wypełniania funkcji związanych z przyjętymi święceniami. Cały teren tzw. Pustelni w miejscowości Czatachowa został wyłączony do odwołania z użytku liturgicznego. Kierowana przez niego Wspólnota Miłość i Miłosierdzie Jezusa, a tym samym także dzieła i przedsięwzięcia z nią związane otrzymały zakaz używania określenia „katolicka”. Jak poinformowała w kwietniu kuria częstochowska, "decyzje doręczone w dniu 21 kwietnia br. wynikają z braku zmiany postawy ks. Galusa oraz trwania w postawie nieposłuszeństwa mimo napomnień. Należy wyraźnie zaznaczyć, iż powodem nałożenia kary i podjęcia pozostałych decyzji nie są poglądy i wypowiedzi ks. Galusa na temat pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz państwowych i kościelnych zasad bezpieczeństwa, ale wspomniane nieposłuszeństwo wobec decyzji swego biskupa i Stolicy Apostolskiej, fałszywe oskarżenia pod adresem swych przełożonych oraz wzbudzanie wśród wiernych niechęci wobec nich, a także prowadzenie działalności bez wiedzy i zgody swego biskupa, a tym samym wynikające z tych sytuacji wielkie zgorszenie wiernych".

Pomimo nałożonej kary ks. Galus nie przestał sprawować sakramentów, nie opuścił również pustelni, którą zamieszkuje. W związku z tym archidiecezja częstochowska przypomniała, że "sprawowane przez nich sakramenty są niegodziwe, a rozgrzeszenia udzielane w czasie sakramentalnej spowiedzi są także nieważne".

