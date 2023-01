Abp Broglio: w Kościele rosną napięcia, musimy się słuchać i szanować  

Teraz Benedykt XVI będzie oddziaływał na Kościół z jeszcze większą siłą, bo śmierć człowieka takiego formatu i głębi jest okazją, by na nowo przeczytać to, co napisał i zobaczyć, co zrobił dla Kościoła – uważa przewodniczący episkopatu Stanów Zjednoczonych. Jego zdaniem zmarły papież w sposób szczególny może pomóc w autentycznej interpretacji Soboru, bo sam w nim uczestniczył jako ekspert.