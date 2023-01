Szkoła rzemiosła artystycznego przy Bazylice Watykańskiej  

W Watykanie działa od wczoraj przy Bazylice św. Piotra szkoła rzemiosła artystycznego. Prowadzi zajęcia w trzech kierunkach: kamieniarzy i murarzy, tynkarzy i dekoratorów oraz stolarzy. Naukę rozpoczęło 20 młodych w wieku od 20 do 25 roku życia. Pochodzą z Włoch, Niemiec, Peru oraz Białorusi.

Jest to w istocie półroczny kurs, który nawiązuje do wielowiekowych tradycji Bazyliki św. Piotra - mówi ks. Francesco Occhetta z Fudnacji Fratelli Tutti, która finansuje tę inicjatywę.

Ks. Occhetta: odnawiamy dawną tradycję

„Chcieliśmy odnowić tradycję, która istniała od XVIII w., kiedy to rzemieślnicy pracujący przy Bazylice przekazywali młodym własne umiejętności, w miejscowych warsztatach artystycznych, gdzie pewną praktyczną wiedzę przekazywano z pokolenia na pokolenie. Chodzi o umiejętności, które można przekazać tylko osobiście i na miejscu. Na rozpoczętym wczoraj kursie będzie też wiedza teoretyczna, by młodzi mogli poznać historię, właściwości materiałów, rozwój architektury, a także teologię. Przewidzianych jest 200 godzin zajęć teoretycznych oraz 400 godzin zajęć w trzech różnych warsztatach. Młodych będą uczyć zarówno pracownicy Bazyliki św. Piotra, jak i dobrani przez nas rzemieślnicy z zewnątrz. Będą to przede wszystkim umiejętności konserwatorskie, z których będzie można korzystać przede wszystkim na miejscu, w bazylice, w tej przestrzeni sakralnej, aby ją restaurować i zachować.“

