Rekordowy odsetek 38 proc. Amerykanów zrezygnowało w 2022 roku z leczenia ze względu na wysokie koszty. Najbardziej cierpią na tym osoby o niższych dochodach, młodsi dorośli i kobiety - wynika z opublikowanego we wtorek sondażu Gallupa.

Ogółem 38 proc. ankietowanych stwierdziło, że sami zrezygnowali lub odłożyli na później starania o opiekę medyczną z powodu jej wysokich kosztów. Stanowi to najwyższy odsetek od 22 lat.

Według Gallupa liczba osób odkładających leczenie z powodu "bardzo" lub "w pewnym stopniu" poważnych schorzeń gwałtownie wzrosła do 27 proc. 11 proc. zrezygnowało z leczenia z powodu mniej poważnych schorzeń.

Mieszkańcom Stanów Zjednoczonych coraz trudniej jest pozwolić sobie na opiekę medyczną, nawet jeśli mają ubezpieczenie zdrowotne zapewniane przez pracodawcę.

Naukowcy z New York University odkryli, że w ciągu ostatnich dwóch dekad wzrosła liczba oszczędzających na opiece medycznej Amerykanów, nawet jeśli dysponują ubezpieczeniem zdrowotnym poprzez zakład pracy. Nie pokrywa ono najczęściej w całości wielu wydatków na ten cel.

Agencja prasowa UPI zauważyła, że badania specjalistycznego czasopisma "Journal of the American Medical Association" (JAMA) nie określiły jednoznacznych przyczyn tego zjawiska. Wskazywały jednak na rosnące koszty opieki zdrowotnej i dążenia ubezpieczycieli by przesunąć większą część płatności za leczenie na konsumentów.

