Podinspektor Marcin Maludy przekazał, że w poniedziałek mężczyzna wracał do kraju. Wtedy został zatrzymany w okolicach Zgorzelca. 34-latek poruszał się audi. Gdy wysiadł z samochodu został skuty w kajdanki, a policyjny saper sprawdził pojazd, którym się poruszał. Przeszukano też miszkanie 34-latka. Tam śledczy znaleźli wiele śladów i dowodów potwierdzających, że to on skonstruował bombę i doprowadził do tego, że eksplozja w Siecieborzycach miała miejsce.

"Mężczyzna podczas zatrzymania był całkowicie zaskoczony. Był przekonany o tym, że śledczy nie dysponują absolutnie żadnym materiałem dowodowym w tej sprawie" - poinformował podinspektor Marcin Maludy.

Podkreślił, że mężczyzna nie docenił pracy śledczych, tymczasem oni dysponują mocnym materiałem dowodowym w tej sprawie. "Policjanci rozpoczęli bardzo zaangażowane i intensywne czynności, które na początku miały za zadanie zabezpieczyć jak najwięcej śladów, które powstały na miejscu zdarzenia, ale też ustalić ostatecznie, kto jest odpowiedzialny za podłożenie tego ładunku i skonstruowanie materiału wybuchowego" - powiedział Maludy.

W domu w Siecieborzycach technicy przeprowadzili dokładne oględziny. Zabezpieczyli wiele śladów. "Jest ich kilkadziesiąt. Zostały przekazane do laboratorium kryminalistycznego, które analizuje wszystkie materiały pirotechniczne" - zaznaczył Maludy.

Wskazał też, że aktualnie przeprowadzane są ekspertyzy biegłych między innymi z dziedziny daktyloskopii (technika śledcza zajmująca się badaniami porównawczymi linii papilarnych dłoni - PAP), traseologii (technika ustalania osoby na podstawie śladów przemieszczania się pozostawionych na miejscu zdarzenia - PAP), biologii czy chemii.

"Na obecnym etapie gromadzone są dalsze dowody. Sprawa prowadzona jest przez Prokuraturę Okręgową w Zielonej Górze I Wydział Śledczy, która już przedstawiła mężczyźnie zarzuty usiłowania zabójstwa wielu osób przy użyciu materiału wybuchowego. 34-latkowi grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności" - podał Maludy.

9 grudnia 2022 roku w Siecieborzycach, pow. żagański. 31-latka znalazła pod domem zaadresowaną do niej paczkę. Kiedy kobieta wniosła ją do środka i próbowała otworzyć doszło do silnej eksplozji. W wyniku wybuchu matka oraz jej dwójka dzieci (3-letni synek oraz 7-letnia córeczka) doznali licznych wielonarządowych obrażeń ciała.

Ranna kobieta została zabrana do szpitala w Zielonej Górze przez śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i od razu trafiła na salę operacyjną. Jej dzieci do tego samego szpitala przewieziono karetkami. Lekarze musieli także je operować.