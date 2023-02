Obchody Dnia Chorego na Jasnej Górze  

Na Jasnej Górze, miejscu wielu cudów i nadzwyczajnych uzdrowień, o czym świadczą np. wota w Kaplicy Matki Bożej, o 13.30 sprawowana będzie Msza św. w intencji chorych i tych, którzy im służą. Po niej podczas specjalnego nabożeństwa, nazywanego lourdzkim, kapłani pobłogosławią Najświętszym Sakramentem indywidualnie każdego chorego. Podczas nocnego czuwania modlić się będą wolontariusze i podopieczni Katolickiego Ruchu Dobroczynnego „Betel” zajmującego się niepełnosprawnymi sierotami społecznymi.

Jasna Góra od wieków znana jest jako miejsce wielu cudów, w tym uzdrowień. Odprawianych jest wiele Mszy św. z prośbą o ratunek w chorobie ciała i duszy. Jak podkreśla o. Melchior Królik, klasztorny kronikarz i opiekun Jasnogórskiego Wizerunku, wśród cudów i łask zapisanych przez wieki w księgach nazywanych Liber miraculorum najwięcej jest tych, wypraszanych przez ofiarowaną Eucharystię. Wszak Jasnogórska Maryja to Hodegetria, Wskazująca Drogę, którą jest Jej Syn.

Wota były pierwszym zapisem cudów, jeszcze zanim powstała Księga Cudów i Łask. Najstarsze uzdrowienie datowane jest na rok 1392. Jakub Wężyk, malarz z Litwy, doznał przywrócenia wzroku. Przechowywany w archiwum jasnogórskim dwutomowy rękopis Liber miraculorum Beate Virginis Monasterii Czenstochoviensis, obejmujący lata 1402-1885, zawiera opis 1070 cudów i otrzymanych łask. W 1885 r. zaczął powstawać trzeci zbiór teczek Liber miraculorum, który wraz ze wspomnianymi wyżej do 1991 r. zawiera 1400 zapisów.

Jak objawienia maryjne oddziałują na wiarę ludzi i czy są one potrzebne – o tym m.in. mowa będzie podczas kolejnego Sobotniego Wykładu, który odbędzie się dziś na Jasnej Górze. Na przykładzie objawień w Lourdes odkrywany będzie wpływ tego typu wydarzeń na życie Kościoła. Początek spotkania o godz. 19.00 w Kaplicy Różańcowej.

Wykład poprowadzi mariolog ks. dr Kamil Zadrożny, dyrektor Instytutu Wyższych Studiów Teologicznych w Częstochowie. Będzie to kontynuacja tematu: „Objawienia maryjne - ślady Boga w historii”.

Ks. Zadrożny zwrócił uwagę, że temat objawień maryjnych wzbudza nieraz skrajne emocje, od całkowitego odrzucenia do wręcz postaw fanatycznego powoływania się na orędzia maryjne, zwłaszcza te, które nie posiadają aprobaty Kościoła. To temat też ważny, co pokazują pielgrzymki do miejsc słynących z objawienia Maryi jak Fatima czy Lourdes, także wiele praktyk związanych jest z mariofanią, jak np. zakorzeniona w polskiej pobożności praktyka pierwszych sobót miesiąca.

Dziś poruszony będzie temat objawień maryjnych na przykładzie objawień w Lourdes 1858 r. Wówczas Matka Boża objawiła się osiemnaście razy 14-letniej dziewczynie Bernadetcie Soubirous w małej grocie skalnej. Teraz przybywają tam pielgrzymi z różnych stron świata, by prosić o uzdrowienie duszy i ciała oraz by powierzać siebie i swoich bliskich opiece Maryi. Pierwsze objawienie Matki Bożej miało miejsce 11 lutego i dlatego właśnie ten dzień św. Jan Paweł II ustanowił Światowym Dniem Chorych.

Organizatorem spotkań jest Jasnogórski Instytut Maryjny przy współpracy z Instytutem Wyższych Studiów Teologicznych w Częstochowie. Wykłady mają charakter otwarty. Po prelekcji o 19.00 będzie możliwość zadawania pytań i dyskusji. Kolejny wykład planowany jest w marcu, a w kwietniu dwudniowe sympozjum mariologiczne.