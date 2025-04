260 ton żywności w 26. edycji akcji "Tak. Pomagam!"  

Aż 260 ton żywności zebrano w 26. edycji ogólnopolskiej akcji "Tak. Pomagam!" organizowanej przez Caritas w Polsce. Produkty ze zbiórki trafią do 40 tys. potrzebujących w formie świątecznych paczek żywnościowych i posiłków w jadłodajniach Caritas w całym kraju.

W wielkanocnej zbiórce żywności wzięło udział 24 tys. wolontariuszy z 38 Caritas diecezjalnych, którzy 28 i 29 marca dyżurowali przy koszach Caritas w blisko 1800 sklepach największych sieci handlowych: Biedronka, Lidl, Netto, Selgros, Carrefour, Kaufland, bi1, Auchan oraz wielu lokalnych sklepach w całej Polsce.

Najwięcej - 18 ton – zebrali wolontariusze Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej, po 12 ton udało się zgromadzić Caritas Archidiecezji Katowickiej i Gdańskiej oraz Caritas Diecezji Rzeszowskiej i Łódzkiej. Najwięcej wolontariuszy wzięło udział w zbiórkach w Caritas Diecezji Rzeszowskiej i Łódzkiej - ponad 1500 osób w każdej z nich.

„Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli akcję, zarówno planowo, jak i spontanicznie. To dzięki Wam - Darczyńcom i Wolontariuszom, na wielu stołach w te święta zagości nadzieja” - mówi Bartłomiej Kulisz, kierownik Działu Pomocy Żywnościowej i Rzeczowej Caritas Polska. - Przypominamy, że akcję można na bieżąco wspierać poprzez przelewy na telefon BLIK, o treści takpomagam na numer 668 07 00 00, do czego gorąco zachęcamy!”.

Do tej pory, we wszystkich 26 edycjach zbiórki „Tak. Pomagam!”, Caritas zebrała już 8600 ton żywności, przekazując wsparcie dla 1,5 mln osób w trudnej sytuacji socjalnej.

Akcja w sklepach dobiegła końca, natomiast wciąż można wesprzeć projekt, przekazując środki na zakup produktów żywnościowych, które będą trafiać do rąk beneficjentów.

Jak można pomóc poza zbiórką?

Można zrobić przelew BLIK na telefon pod numer +48 668 07 00 00 o treści "tak pomagam".

Można dokonać wpłat na stronie caritas.pl/tak pomagam/

Można wybrać przelew tradycyjny, wpłacając dowolną kwotę na konto o numerze 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 tytułem wpłaty "tak pomagam".