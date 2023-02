Chiny apelują o rozpoczęcie pokojowych negocjacji  

"Wszystkie strony powinny wspierać Rosję i Ukrainę, aby działały w tym samym kierunku i jak najszybciej wznowiły bezpośredni dialog" w celu znalezienia "pokojowego rozwiązania" - oświadczyło chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Dokument zatytułowany "Stanowisko Chin w sprawie politycznego uregulowania kryzysu ukraińskiego" został opublikowany w piątek rano na stronie internetowej ministerstwa, w pierwszą rocznicę wybuchu rosyjskiej inwazji na Ukrainę 24 lutego 2022 roku. https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/2649_665393/202302/t20230224_11030713.html

W ujawnionym w piątek dokumencie Pekin zajmuje jasne stanowisko przeciwko jakiemukolwiek uciekaniu się do broni jądrowej, podczas gdy prezydent Rosji Władimir Putin wymachuje tą groźbą. "Broń nuklearna nie może być używana, a wojna nuklearna nie może być prowadzona. Należy przeciwstawić się groźbie lub użyciu broni nuklearnej" - stwierdza dokument.

Chiny wzywają również oba kraje do unikania ataków na ludność cywilną. "Strony (zaangażowane) w konflikt muszą ściśle przestrzegać międzynarodowego prawa humanitarnego, unikać ataków na ludność cywilną lub budynki cywilne" - oświadczyło ministerstwo.

W CNN doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Białego Domu, Jake Sullivan, zareagował na oświadczenie Chin, uznając, że dokument "mógł zatrzymać się na jego pierwszym punkcie, szacunku dla suwerenności wszystkich narodów".

Oto on: "1. Poszanowanie suwerenności wszystkich krajów.

Należy ściśle przestrzegać powszechnie uznanego prawa międzynarodowego, w tym celów i zasad Karty Narodów Zjednoczonych. Suwerenność, niezależność i integralność terytorialna wszystkich krajów muszą być skutecznie utrzymane. Wszystkie kraje, duże czy małe, silne czy słabe, bogate czy biedne, są równymi członkami społeczności międzynarodowej. Wszystkie strony powinny wspólnie stać na straży podstawowych norm rządzących stosunkami międzynarodowymi oraz bronić międzynarodowej uczciwości i sprawiedliwości. Należy promować równe i jednolite stosowanie prawa międzynarodowego, jednocześnie odrzucając podwójne standardy".

"Wojna może zakończyć się jutro, jeśli Rosja przestanie atakować Ukrainę i wycofa swoje siły" - dodał Jake Sullivan - "Ukraina nie zaatakowała Rosji, NATO nie zaatakowało Rosji, Stany Zjednoczone nie zaatakowały Rosji".

Ta wojna jest kwestią delikatną dla Pekinu, ze względu na jego silne od kilku lat powiązania dyplomatyczne i gospodarcze z Moskwą, ugruntowane wspólnym interesem równoważenia Waszyngtonu, pisze AFP.

Chiny oświadczyły we wtorek, że są "bardzo zaniepokojone" konfliktem, który "nasila się, a nawet wymyka spod kontroli".Oficjalnie neutralne Chiny nawołują do poszanowania suwerenności państw, w tym Ukrainy, jednocześnie apelując do społeczności międzynarodowej o uwzględnienie obaw Moskwy o bezpieczeństwo i nie popierają rezolucji ONZ wzywającej do natychmiastowego opuszczenia przez wojska rosyjskie Ukrainy.

Chiński minister spraw zagranicznych Wang Yi był w środę w Moskwie, gdzie spotkał się z prezydentem Putinem i przedstawił mu plan Pekinu.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w czwartek, że gotów jest przedyskutować chińską propozycję :"Chcielibyśmy spotkać się z Chinami. Leży to dzisiaj w interesie Ukrainy" - powiedział Zełenski. "To, że Chiny zaczynają mówić o Ukrainie i wysyłać pewne sygnały, jest bardzo pozytywne" - powiedział.