Już blisko 8 tys. podpisów pod petycją ze wsparciem prof. Półtawskiej  

– Atak na prof. Półtawską jest skandalem. Jej poglądy nt. zabijania nienarodzonych tym bardziej predestynują ją do bycia patronką oddziału noworodkowego, którego pacjentami będą m.in. dzieci z wadami genetycznymi. Czy patronem powinien być ktoś, kto uważa, że takie dzieci należałoby zabijać na etapie ciąży? – komentuje Zbigniew Kaliszuk z Fundacji Grupa Proelio, która przygotowała petycję.

3 marca w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym im. Rafała Czerwiakowskiego w Krakowie otwarto nowy Oddział Noworodkowy im. prof. Wandy Półtawskiej. Otwarcie poprzedził protest przeciwko wyborowi prof. Wandy Półtawskiej na patrona oddziału organizowany przez środowisko antyklerykalne. Towarzyszyły mu też krytyczne artykuły w mediach. Argumentem, że wybór patronki jest błędem z uwagi na jej sprzeciw wobec aborcji i metody in vitro.

W odpowiedzi Fundacja Grupa Proelio przygotowała petycję, w której dziękuję władzom szpitala za wybór patrona. - Prof. Wanda Półtawska, jako osoba wielce zasłużona w działalności na rzecz rodziny oraz dzieci, wspaniale nadaje się do takiej roli. Wybór jej za patrona jest pięknym sygnałem dla pacjentów, że w szpitalu szanuje się i walczy o życie każdego dziecka, także o życie tych najciężej chorych. To świetnie rokuje dla pacjentów szpitala – mówi Zbigniew Kaliszuk, wiceprezes fundacji.

Petycję „Wspieramy profesor Wandę Półtawską” można podpisać za pośrednictwem strony proelio.pl. Obecnie zgromadzono już blisko 8 tys. podpisów.

- Atak na prof. Wandę Półtawską jest skandalem. Poglądy i sprzeciw wobec zabijania nienarodzonych dzieci, który tak nie spodobał się środowisku antyklerykalnemu oraz Gazecie Wyborczej, tym bardziej predestynują ją do bycia patronem oddziału noworodkowego. Oddział będzie zajmować się m.in. wcześniakami urodzonymi przed 31. tygodniem ciąży, a także noworodkami z wadami lub chorobami genetycznymi płodu. Jeszcze do niedawna w Polsce można było zabijać dzieci z wadami rozwojowymi do ok. 24 tygodnia ciąży. Patologią byłoby wybranie na patrona oddziału kogoś, kto popierał zabijanie dzieci w bardzo podobnym wieku i stanie zdrowia do tych, jakie będą się znajdować na oddziale, a nie tego kto walczył o to, aby nie można było ich zabijać. – komentuje Zbigniew Kaliszuk.

„To już kolejny atak na prof. Wandę Półtawską. Rok temu część krakowskich radnych przy wsparciu mediów protestowała przeciwko nadaniu profesor Półtawskiej tytułu Honorowego Obywatela Miasta. Czuję, że nie możemy wobec tego milczeć. W proteście uczestniczyło ledwie kilka osób, ale nie przeszkodziło to mediom nagłośnić go, jakby chodziło o jakieś ogromne wydarzenie. Zależy nam, aby pokazać, że wielokrotnie więcej osób popiera decyzję szpitala.” – dodaje Zbigniew Kaliszuk.

Fundacja Grupa Proelio działa na rzecz ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci, małżeństwa, rodziny, dzieci i wolności sumienia. Działalność fundacji można śledzić poprzez stronę https://www.proelio.pl oraz poprzez media społecznościowe: YouTube, Facebook i Instagram.