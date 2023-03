Ponad tysiąc kolejnych migrantów przypłynęło do Kalabrii  

Ponad tysiąc migrantów przybyło w sobotę drogą morską do Kalabrii na południu Włoch. 584 osoby dotarły do portu Reggio Calabria na pokładzie statku Straży Przybrzeżnej, a do Crotone wpłynęła łódź z około 500 ludźmi, którym również pomogły włoskie służby.