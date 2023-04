Abp Szewczuk: pragniemy Bożej mocy z wysoka  

Jego Kościół właśnie tego dnia po raz ostatni obchodzi tam Uroczystość Zwiastowania Pańskiego zgodnie ze starym kalendarzem juliańskim.

Miejscowi grekokatolicy nie weszli jeszcze w Triduum Paschalne, które odbędzie się u nich za tydzień. Ale nawet świętując Wcielenie Chrystusa, Ukraińcy wciąż przeżywają straszne trudności i boleści związane z rosyjską agresją, co zaznaczył hierarcha.

Abp Szewczuk: zapłakana matka ikoną naszej Ojczyzny

„Bo naprawdę dzisiaj oblicze zapłakanej matki, zapłakanej kobiety jest ikoną naszej Ojczyzny, ikoną naszego narodu. Kto może dać pocieszenie? Jakie słowa radości może dziś przekazać człowiek komuś, kto stracił swojego syna, męża, jednego z najbliższych w tej strasznej wojnie? Mówimy: «Boże, poślij swojego archanioła». Bo Gabriel oznacza «moc Boga». Ciekawe jest to, że kiedy Gabriel się odzywa, to nie wypowiada tylko pięknych słów, ale przynosi to, czego dotyczy jego wypowiedź. Mówimy dziś: «Boże, ześlij nam swoją siłę. Uczyń nas obecnie pełnymi Twojej łaski, abyśmy mogli wypełnić to powołanie, które stawiasz dziś przed każdym z nas. Uczyń na silnymi Twoją siłą, jak kiedy byłeś z Mojżeszem, z Jozuem, z tymi, którzy odbudowywali Twoje miasto Jerozolimę, czyniąc je piękniejszym niż przed zniszczeniem. Niech to się naprawdę stanie dzisiaj w naszej Ojczyźnie. Powiedz nam, dzisiaj, naszym żołnierzom, naszym synom i córkom Ukrainy: ‘Pan z tobą’. Zrób to, co niemożliwe, poprzez moc łaski Ducha Świętego» – mówił abp Szewczuk. – I wierzymy, iż my, otrzymawszy dziś z nieba Dobrą Nowinę, wypędzimy wroga z naszej Ojczyzny. Bóg będzie nam udzielał siły do czynienia dobra, kiedy ktoś przyszedł czynić zło, nieść śmierć oraz zniszczenie. Wierzymy, że Pan będzie z nami. I uda nam się tę radość, do której zaproszenie słyszymy dziś z nieba, wcielić w życie naszego narodu.“