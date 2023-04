W tym rok biskup wybrał szczególny motyw na kartkę świąteczną ze swoimi życzeniami.

Bp Krywicki przypomniał, że Ukraińcy pierwsze trudne doświadczenia wojenne w czasie wielkanocnym mają już za sobą. „To było w ubiegłym roku. Gdy rozpoczynaliśmy Wielki Tydzień, były to akurat pierwsze dni po wyzwoleniu terenów północnej Ukrainy. Wtedy wiele słyszeliśmy o śmierci, o cierpieniu, ale próbowaliśmy je rozpatrywać w świetle zmartwychwstania” – przypomniał ukraiński hierarcha.

W tym roku sytuacja na froncie w okresie świątecznym wydaje się bardziej ustabilizowana, choć trudno mówić o pełnej stabilizacji. „Nadal wiele się u nas mówi o cierpieniu, bólu i śmierci. Ja i moje otoczenie przeżywamy ten czas, w którym potrzebujemy popatrzeć na tę sytuację w świetle zmartwychwstania Pańskiego” – zaznaczył ordynariusz Kijowa i Żytomierza.

Doświadczenia wojenne wpłynęły na motyw przewodni tegorocznych kartek świątecznych bp. Krywickiego. „To jest obraz kobiety ukraińskiej, która pochyla się nad grobem zmarłego męża, brata, ojca, a do niej przychodzi Chrystus i pyta: +Niewiasto, czemu płaczesz?+. To Chrystus, który przychodzi do ludzi zapłakanych, niemogących wyjść poza tragedię. To Chrystus, który przychodzi i otwiera nawet zamknięte drzwi. To Chrystus, który przychodzi do tragedii, której nie można przeżyć po ludzku” – podkreślił duchowny.

Bp Witalij Krywicki zaznaczył, że wymiar Świąt Wielkanocnych na Ukrainie ma bardzo praktyczny charakter, bo zwycięstwo Chrystusa nad złem jest w tym kraju szczególnym źródłem nadziei na zwycięstwo w wojnie. „Wielu zadaje sobie pytanie, na czym to zwycięstwo ma polegać. Czy to jest tylko wyswobodzenie terenów? Zawsze podkreślamy, że same tereny, same ziemie, niezależne jak byłyby one kosztowne, sama nawet żyzna ziemia ukraińska, nie jest warta tylu ofiar” – podkreślił duchowny. Tym, o co walczą Ukraińcy, jest przede wszystkim godność człowieka. „Chrystus w obronie ludzkiej godności oddał swoje życie. Nie tylko oddał życie, ale też zmartwychwstał. W duchu dążenia do zwycięstwa przeżywamy właśnie tę Paschę – wyjście z ciemności i grzechu” – powiedział bp Krywicki. „Walczymy nie o dobra ziemskie, ale wieczne, które w czasie wojny w sposób szczególny doceniamy i w ich kierunku idziemy” – dodał.

Ordynariusz kijowsko-żytomierski wyraził wdzięczność za wszelką pomoc świadczoną Ukrainie, w tym modlitwę. „Serdecznie dziękuję za tę życzliwość i tę jałmużnę, do której też specjalnie nie trzeba było nawoływać, bo ludzie zrozumieli, że cierpiącej Ukrainie mogą służyć jak cierpiącemu Chrystusowi. Ta pomoc naprawdę docierała do potrzebujących i nadal dociera” – zaznaczył biskup.

Za pośrednictwem portalu Polskiej Misji Katolickiej we Francji Polskifr.fr bp Witalij Krywicki złożył życzenia wszystkim Polakom, szczególnie przedstawicielom Polonii. „Chciałbym życzyć Polonii zagranicznej, każdej osobie dobrej woli i każdemu z nas, abyśmy byli napełnieni w tym czasie tym pokojem, pokojem od Boga. Nie świętym spokojem, tylko pokojem w Bogu, który nie przychodzi przypadkowo, ale jest odpowiedzią na naszą współpracę z Bogiem” – powiedział duchowny i dodał: „Wszyscy tego pokoju teraz potrzebujemy. Potrzebujemy go też w Ukrainie, zmęczeni, zbolali, zapłakani – pokoju, który przynosi Chrystus. Tego pokoju potrzebuje każdy, kto jest zmęczony tą wojna, potrzebuje porządku, który może przynieść sam Bóg”.

Biskup poprosił też o spojrzenie na kontekst wojenny w szerszym ujęciu. Jak podkreślił, sytuacja wojenna „każdego dnia może się zmienić, ale najważniejsze, aby ona prowadziła nas do Boga; sytuacja, którą wypełniałby Bóg i Jego obecność – obecność Zmartwychwstałego, który przychodzi do tych zalęknionych ludzi, zagubionych, rozproszonych po całym świecie. Na nowo nas zbiera”. „Niech Chrystus w tę Wielkanoc kolejny raz zbierze nas jako swoją wspólnotę w jednej modlitwie, jednym sercu, w jednych krokach miłości Boga i bliźniego i kolejny raz zmartwychwstanie w naszym życiu, abyśmy z Nim żyli wiecznie” – podsumował bp Witalij Krywicki.

Bp Witalij Krywicki urodził się 19 sierpnia 1972 r. w Odessie w polskiej rodzinie Krzywickich. Święcenia kapłańskie przyjął 24 maja 1997 r. w zgromadzeniu salezjanów. Zanim został biskupem pracował w salezjańskich parafiach, m.in. w Przemyślanach i Odessie. 30 kwietnia 2017 r. papież Franciszek mianował go biskupem kijowsko-żytomierskim. Sakrę otrzymał 24 czerwca 2017 r. Na zebraniu plenarnym biskupów Ukrainy w dniach 16-17 marca br. bp Krywicki został mianowany zastępcą przewodniczącego Episkopatu Ukrainy.