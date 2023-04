BWF zawiesiła rosyjskich i białoruskich sportowców i działaczy w marcu 2022 roku po inwazji wojskowej Kremla na Ukrainę. Teraz ta decyzja została podtrzymana. W uzasadnieniu ogłoszono, że nie jest to czas na zmianę stanowiska, mimo że Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) zalecił w zeszłym miesiącu, aby zawodnicy z tych krajów mogli wrócić do międzynarodowej rywalizacji jako neutralni. Dotyczy to sportów indywidualnych, a dodatkowym warunkiem jest zakaz popierania wojny i sportowcy nie mogą być związani z klubami z resortów siłowych.

Inwazja Rosji na Ukrainę: Relacjonujemy na bieżąco

"Decyzja z marca zeszłego roku o wsparciu jednolitego podejścia ruchu sportowego, aby nie dopuszczać sportowców z Rosji i Białorusi do udziału w międzynarodowych zawodach z powodu obaw o bezpieczeństwo uczestników, jest stanowiskiem wciąż w dużej mierze egzekwowanym przez wiele federacji" - głosi komunikat.

Władze BWF podkreśliły, że "biorąc pod uwagę ryzyko dla zawodników i imprez, które może wyniknąć z przywrócenia uczestnictwa, a także kroki w celu uzyskania większej jasności co do kryteriów MKOl, nie istnieje zadowalające uzasadnienie zniesienia zakazu startów rosyjskich i białoruskich zawodników i działaczy w tym czasie". Federacja badmintona ma świadomość, że bezpośrednio rzutuje to na kwalifikacje olimpijskie i potencjalny udział w igrzyskach Paryż 2024.

"Szczerze mówiąc, nawet nie mieliśmy nadziei, że nas dopuszczą do startów. Faktem jest, że europejscy sportowcy nie chcą teraz z nami grać. Ta sytuacja jest bardzo niekomfortowa dla światowej federacji, która jest zdeterminowana, by nie podejmować decyzji o powrocie Rosjan do swoich rozgrywek, zwłaszcza że w samym kierownictwie BWF jest wielu przedstawicieli Europy" - podsumowała w rozmowie z agencją TASS trenerka rosyjskiej kadry Klaudia Majorowa.

Prezydentem BWF jest Duńczyk Poul-Erik Hoyer Larsen, a sekretarzem generalnym jego rodak Thomas Lund.

Kwoty miejsc w turniejach olimpijskich badmintona, w grach pojedynczych i podwójnych, będą określane na podstawie list rankingowych według stanu na 30 kwietnia 2024 roku. Punktacja będzie naliczana od 1 maja 2023 do 28 kwietnia 2024 roku.