Jestem dumny, że to Polska zainicjowała prace nad przyjętą w środę przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych rezolucją o rozwoju połączeń infrastrukturalnych. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do poparcia tego aktu przez wszystkich członków ONZ - podkreślił prezydent Andrzej Duda.

Zgromadzenie Ogólne ONZ jednomyślnie przyjęło w środę rezolucję dotyczącą budowania odporności przez powiązania infrastrukturalne. Powstały z inicjatywy Polski dokument był zainspirowany Inicjatywą Trójmorza. Dokument zatytułowany "Budowanie globalnej odporności i promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez regionalne i międzyregionalne połączenia infrastrukturalne" mówi o konieczności budowy połączeń energetycznych, transportowych i telekomunikacyjnych, by wzmocnić odporność państw i regionów na kryzysy, takie jak pandemia Covid-19, która zachwiała globalnymi łańcuchami dostaw.

Prezydent Andrzej Duda w nagraniu opublikowanym w czwartek na profilu Twitterowym KPRP wyraził zadowolenie z przyjęcia rezolucji. "Jestem dumny, że to Polska zainicjowała prace nad tym aktem. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do poparcia go przez wszystkich członków ONZ" - podkreślił.

Jak wskazywał, cały świat doświadcza problemów wynikających ze zrywania łańcuchów dostaw, a ogólniej - z niedostatków infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej. "Potrzebujemy infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo dostaw i połączeń. Umożliwiającej swobodny wybór dostawcy. Pozwalającej ratować ludzi w niebezpieczeństwie" - zaznaczył.

Według prezydenta, przyjęta rezolucja "wskazuje, gdzie szukać odpowiedzi". "Proponuje model solidarnego, globalnego rozwoju łączącego inwestycje z bezpieczeństwem. Jego podstawą będą połączenia infrastrukturalne odporne na zagrożenia i kryzysy" - powiedział prezydent. Dodał, że "połączenia, które pomagają zaspokoić potrzeby rozwojowe, służą podnoszeniu jakości życia i stymulują wzrost gospodarczy".

"Inspiracją dla powstania tego dokumentu jest inicjatywa Trójmorza, którą między innymi dzięki moim staraniom od 2015 roku tworzy 12 państw UE leżących pomiędzy morzami: Bałtyckim, Czarnym i Adriatyckim" - podkreślił Andrzej Duda.

Jak zaznaczył, format ten powstał właśnie po to, by działać razem na rzecz rozbudowy połączeń transportowych, energetycznych i telekomunikacyjnych, "a poprzez to wzmacniać odporność naszych gospodarek na kryzysy i zwiększać wspólne bezpieczeństwo". "Szczególnie teraz widzimy, jakie to ważne" - dodał.

"Prace nad rezolucją pokazały, że podobnie myśli się także w innych regionach Europy i świata, że takie rozumienie potrzeb jest uniwersalne. Cieszę się, że nasze idee i propozycje mogą pomóc w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju" - dodał prezydent.