Coraz więcej ofiar kenijskiej sekty, drugi pastor aresztowany

Do zbiorowego samobójstwa, oraz zagłodzenia dzieci, doszło na skutek przekonania, wmówionego członkom sekty przez podającego się pastora, Paula Mackenzie'ego,iż umierając w ten sposób spotkają Jezusa.

Serwis VOA, przytacza historię mężczyzny, który 17 marca uratował wnuka, dwa dni po śmierci głodowej dwóch braci chłopca. Kiedy tam dotarł, znalazł swoją córkę, jej męża i matkę męża córki. „Byli tam i trzymali pierworodnego, który był bardzo słaby i już czekał, aż umrze i zostanie pochowany. Chłopca uratowano. Moja córka, mąż i matka zniknęli w lesie”.

Kenijskie władze rozpoczęły aktywne poszukiwania członków sekty dopiero w zeszłym tygodniu. Zdaniem mężczyzny, który ocalił wnuku, gdyby władze podjęły działania wcześniej, liczba ofiar śmiertelnych nie byłaby tak wysoka.

Jak dotąd władze Kenii odnalazły ciała 90 członków kościoła. Kolejne 34 osoby zostały uratowane, ale kenijski Czerwony Krzyż powiedział, że 314 innych zaginęło.

Według śledczych członkowie sekty byli zachęcani do niejedzenia i picia przez jego założyciela, Paula Mackenziego, który określa siebie jako pastora.

