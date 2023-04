Prośmy Pana, aby wzbudził w swoim ludzie nowe, święte i liczne powołania do wyłącznej służby Bogu – powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki z okazji Niedzieli Dobrego Pasterza, w którą obchodzimy 60. Światowy Dzień Modlitw o Powołania.

Tym dniem rozpoczynamy w Kościele w Polsce Tydzień Modlitw o Powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

„Prośmy w tym czasie Pana, aby wzbudził w swoim ludzie nowe, święte i liczne powołania do wyłącznej służby Bogu. Ogarnijmy naszą modlitwą także tych, którzy przejawiają powołanie do życia kapłańskiego i konsekrowanego, ale trudno im na nie odpowiedzieć. Módlmy się także za tych, którzy towarzyszą osobom rozeznającym swoje powołanie, aby okazywali im wsparcie całej wspólnoty Kościoła” – podkreślił przewodniczący Episkopatu.

Abp Gądecki zachęcił również do dawania wiarygodnego świadectwa naszej przynależności do Chrystusa, „inspirując tym samym w młodych ludziach refleksję nad własnym powołaniem oraz odwagę do odpowiedzenia na nie Bogu z ufnością i wielkodusznością”.