Raport ONZ: ćwierć miliarda ludzi na świecie głoduje  

W ubiegłym roku 258 milionów ludzi w 58 krajach świata zostało dotkniętych ostrym dotkliwym głodem. Według raportu opublikowanego 3 maja przez Globalną Sieć Przeciw Kryzysom Żywnościowym było to o 60 mln więcej niż w 2021 r. i najwięcej od czasu sporządzania corocznych raportów w 2017 r. Liczba głodujących wzrosła już czwarty rok z rzędu. Coraz trudniejszy do osiągnięcia staje się cel wyeliminowania głodu na ziemi do 2030 roku.