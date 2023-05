Do początku maja udało się przygotować 1621 pomieszczeń na przyjęcie i zbiorowe zakwaterowanie uczestników Światowych Dni Młodzieży, które w dniach 1-6 sierpnia odbędą się w aglomeracji Lizbony.

Oświadczenie Komitetu Organizacyjnego tego największego na świecie spotkania młodych katolików wskazano, że są to placówki należące do Kościoła, m.in. do zgromadzeń zakonnych, a także szkoły, obiekty państwowe, samorządowe i inne.

Pod koniec kwietnia organizatorzy ŚDM zaapelowali do parafian stołecznej aglomeracji o udostępnienie swoich domów uczestnikom tej imprezy. Wezwali też chętnych do bezinteresownej pomocy w jej przygotowaniu, wyjaśniając, że potrzeba ponad 1000 wolontariuszy, niezbędnych zarówno podczas towarzyszącego Dniom Festiwalu Młodych, jak i w czasie wydarzeń modlitewnych i formacyjnych. Chodzi m.in. o zaplanowane na 1-4 sierpnia w Lizbonie tzw. Targi Powołaniowe z udziałem ruchów, wspólnot i zgromadzeń zakonnych, a także o prezentowane projekty socjalne.